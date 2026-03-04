نيران مركزة تهز باب غلق.. سقوط قيادي حوثي وعدد من العناصر شمال الضالع

الأربعاء 04 مارس - آذار 2026 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس -خاص

أفادت مصادر خاصة لـ موقع مأرب برس، قبل قليل، أن مدفعية القوات الحكومية نفذت قصفاً دقيقاً ومركزاً استهدف مواقع تابعة لمليشيا الحوثي في منطقة باب غلق شمال محافظة الضالع.

وبحسب المصادر، أسفرت الضربات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف عناصر المليشيا، مؤكدة أن من بين القتلى قيادياً حوثياً يُدعى (أبو خيران)، وذلك وفقاً لمعلومات أولية واردة من موقع الحدث.

وأوضحت مصادر مأرب برس أن القصف جاء عقب رصد تحركات وتعزيزات حوثية في محيط المنطقة، حيث جرى التعامل معها بضربات مدفعية مباشرة أصابت أهدافها بدقة، ما أدى إلى إرباك عناصر المليشيا وإجبار من تبقى منهم على التراجع من بعض المواقع المتقدمة.

وأكدت المصادر أن القوات الحكومية تواصل حالة الجاهزية العالية مع استمرار عمليات الرصد والمتابعة لأي تحركات مشبوهة، مشيرة إلى أن الساعات القادمة قد تحمل تطورات ميدانية جديدة في ظل التوتر المتصاعد على امتداد جبهات شمال الضالع.

وتشهد جبهات شمال الضالع بين الحين والآخر تصعيداً متقطعاً، في ظل استمرار المواجهات والقصف المتبادل، وسط تعثر مساعي التهدئة واستمرار حالة الاستنزاف العسكري في عدد من المحاور.