أسرع عملية اغتيال لمسؤول إيراني بارز بعد 48 ساعة من تعيينه

الأربعاء 04 مارس - آذار 2026 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- متابعات

أفادت مصادر إيرانية يوم الثلاثاء بمقتل وزير الدفاع الإيراني الجديد مجيد ابن الرضا، وفق ما نقلت وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري.

يأتي ذلك بعد 48 ساعة فقط من تعيين مجيد وزيرا للدفاع في إيران، إثر مقتل سلفه، عزيز نصير زاده، بغارات إسرائيلية على العاصمة طهران قبل يومين.

وكانت طهران أعلنت في الأول من مارس مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، فضلاً عن وزير الدفاع، ورئيس أركان القوات المسلحة عبدالرحيم موسوي.

كما أعلنت مقتل قائد الحرس الثوري محمد باكبور ومستشار المرشد علي شمخاني.

فيما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاحقاً أن نحو 40 قيادياً إيرانيا رفيعاً قتلوا في اليوم الأول من الهجمات الأميركية الإسرائيلية يوم 28 فبراير الماضي.