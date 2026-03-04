نيران مركزة تهز باب غلق.. سقوط قيادي حوثي وعدد من العناصر شمال الضالع أسرع عملية اغتيال لمسؤول إيراني بارز بعد 48 ساعة من تعيينه مأرب تحتفي بتكريم 400 حافظ وحافظة للقرآن الكريم بدعم كويتي لماذا لم ينخرط الحوثيين في الحرب الإيرانية حتى الآن؟ قوات محور سبأ تحبط هجوماً حوثياً في محافظة شبوة وتؤكد السيطرة على الجبهة هروب جماعي من الإمارات… إجلاء عشرات الآلاف وسط التصعيد الإقليمي عبر رحالات جوية مكثفة أردوغان: العالم على حافة الانفجار والنظام القديم ينهار والأمم المتحدة تحولت إلى أصنام يلتهمها مؤسسوها بيان سعودي شديد اللهجة يتوعد إيران بالرد تركيا تعلن موقفها رسميا من قصف إيران لدول الخليج الإمارات: حريق بمحيط القنصلية الأمريكية في دبي بعد هجوم بطائرة مسيّرة
أفادت مصادر إيرانية يوم الثلاثاء بمقتل وزير الدفاع الإيراني الجديد مجيد ابن الرضا، وفق ما نقلت وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري.
يأتي ذلك بعد 48 ساعة فقط من تعيين مجيد وزيرا للدفاع في إيران، إثر مقتل سلفه، عزيز نصير زاده، بغارات إسرائيلية على العاصمة طهران قبل يومين.
وكانت طهران أعلنت في الأول من مارس مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، فضلاً عن وزير الدفاع، ورئيس أركان القوات المسلحة عبدالرحيم موسوي.
كما أعلنت مقتل قائد الحرس الثوري محمد باكبور ومستشار المرشد علي شمخاني.
فيما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاحقاً أن نحو 40 قيادياً إيرانيا رفيعاً قتلوا في اليوم الأول من الهجمات الأميركية الإسرائيلية يوم 28 فبراير الماضي.