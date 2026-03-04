مأرب تحتفي بتكريم 400 حافظ وحافظة للقرآن الكريم بدعم كويتي

الأربعاء 04 مارس - آذار 2026 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

شهدت مدينة مأرب، مساء اليوم، حفلاً تكريمياً لـ 400 حافظ وحافظة للقرآن الكريم من مختلف الفئات، نظمته مؤسسة كافل الإنسانية التنموية الخيرية، بدعم من جمعية إنسان الكويتية، في إطار دعم وتشجيع حفظة كتاب الله وتعزيز مكانة القرآن الكريم في النشء.

وفي الحفل الذي حضره وكيل محافظة مأرب لشؤون المديريات الغربية محمد المعوضي، وعدد من المشايخ والعلماء ومديري المكاتب التنفيذية، أشاد وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح بالدور الريادي الذي تضطلع به المؤسسات الخيرية والإنسانية في خدمة القرآن الكريم وأهله، مثمناً الدعم المتواصل من دولة الكويت الشقيقة عبر جمعية إنسان ضمن مشروع الكويت إلى جانبكم لهذه الأنشطة النوعية التي تسهم في تحصين الأجيال وترسيخ القيم الإيمانية والوطنية.

وأكد مفتاح أن السلطة المحلية ستظل داعمة لكل المبادرات الهادفة إلى بناء الإنسان وتنمية وعيه العلمي والديني، باعتبار ذلك أساساً في نهضة المجتمع واستقراره.

وأشار إلى أن العناية بالقرآن الكريم تعلماً وتعليماً تمثل أولوية لما لها من أثر بالغ في تهذيب السلوك وبناء الشخصية المتوازنة، مؤكداً أن تخريج هذا العدد من الحفاظ في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد يعكس إصرار المجتمع اليمني على التمسك بهويته الإيمانية وثوابته الوطنية الراسخة.

من جانبه أوضح أمين عام مؤسسة كافل، غالب الظفري، أن الحفل يأتي تتويجاً لعام حافل بالبرامج القرآنية والدورات التعليمية التي استهدفت مختلف الشرائح من الأطفال والشباب والنساء، مبيناً أن تكريم 400 حافظ وحافظة يمثل ثمرة جهود متواصلة بذلتها الكوادر التعليمية والداعمين.

وأعرب الظفري عن شكره وتقديره لجمعية إنسان الكويتية على دعمها السخي، مؤكداً استمرار المؤسسة في تنفيذ مشاريع قرآنية وتنموية تسهم في خدمة المجتمع.

وتخلل الحفل فقرات إنشادية وتلاوات قرآنية مؤثرة وقصائد شعرية، كما جرى تكريم المعلمين والحفاظ بالجوائز التكريمية في أجواء عكست مكانة القرآن الكريم في النفوس.