قوات محور سبأ تحبط هجوماً حوثياً في محافظة شبوة وتؤكد السيطرة على الجبهة

الأربعاء 04 مارس - آذار 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أعلنت قوات محور سبأ، اليوم، أنها أحبطت هجوماً شنّته جماعة الحوثي الارهابية في جبهة مرخة العليا بمحافظة شبوة، بعد اشتباكات قالت إنها استمرت لساعات.

ونقلت وسائل إعلام عسكرية تابعة للمحور عن مصادر عسكرية قولها إن مقاتلين من جماعة الحوثي حاولوا التسلل إلى مواقع متقدمة في مرخة العليا خلال الساعات الأولى من الفجر، لكن قوات اللواء الثاني تمكنت من صد الهجوم وإجبار المهاجمين على التراجع.

وأضافت المصادر أن القوات استخدمت أسلحة متوسطة وخفيفة خلال المواجهات، مشيرة إلى سقوط خسائر في صفوف المهاجمين دون تقديم أرقام محددة.

وذكرت أن الأوضاع في الجبهة باتت "مستقرة وتحت السيطرة"، مؤكدة جاهزية القوات للتعامل مع أي هجمات مماثلة.