قوات محور سبأ تحبط هجوماً حوثياً في محافظة شبوة وتؤكد السيطرة على الجبهة هروب جماعي من الإمارات… إجلاء عشرات الآلاف وسط التصعيد الإقليمي عبر رحالات جوية مكثفة أردوغان: العالم على حافة الانفجار والنظام القديم ينهار والأمم المتحدة تحولت إلى أصنام يلتهمها مؤسسوها بيان سعودي شديد اللهجة يتوعد إيران بالرد تركيا تعلن موقفها رسميا من قصف إيران لدول الخليج الإمارات: حريق بمحيط القنصلية الأمريكية في دبي بعد هجوم بطائرة مسيّرة مسلحون من المجلس الانتقالي يمنعون قوات العمالقة من دخول محافظة أبين بيان للحكومة اليمنية بشأن الهجوم الإيراني على سفارة واشنطن بالرياض باكستان تتواصل مع إيران وتذكرها باتفاقية الدفاع المشترك مع السعودية رئيس الحكومة يبدأ جهودا رسمية لحماية المال العام وتطبيق مبدأ المساءلة
أعلنت قوات محور سبأ، اليوم، أنها أحبطت هجوماً شنّته جماعة الحوثي الارهابية في جبهة مرخة العليا بمحافظة شبوة، بعد اشتباكات قالت إنها استمرت لساعات.
ونقلت وسائل إعلام عسكرية تابعة للمحور عن مصادر عسكرية قولها إن مقاتلين من جماعة الحوثي حاولوا التسلل إلى مواقع متقدمة في مرخة العليا خلال الساعات الأولى من الفجر، لكن قوات اللواء الثاني تمكنت من صد الهجوم وإجبار المهاجمين على التراجع.
وأضافت المصادر أن القوات استخدمت أسلحة متوسطة وخفيفة خلال المواجهات، مشيرة إلى سقوط خسائر في صفوف المهاجمين دون تقديم أرقام محددة.
وذكرت أن الأوضاع في الجبهة باتت "مستقرة وتحت السيطرة"، مؤكدة جاهزية القوات للتعامل مع أي هجمات مماثلة.