أردوغان: العالم على حافة الانفجار والنظام القديم ينهار والأمم المتحدة تحولت إلى أصنام يلتهمها مؤسسوها

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن بلاده ليست محايدة في المسائل المتعلقة بالمنطقة والقضايا الإنسانية.
جاء ذلك في كلمة للرئيس أردوغان، الثلاثاء، خلال مأدبة إفطار مع نواب البرلمان في العاصمة أنقرة.
وأكد أردوغان أن تركيا تقف إلى جانب السلام والاستقرار والقيم العالمية والعدالة والتنمية.
وأضاف: "المبادئ التي ترمز إليها منظومة الأمم المتحدة تحولت إلى أصنام يلتهمها مؤسسوها عند الجوع".
وقال إن "الذين كانوا ينظّرون علينا لسنوات في القانون وحقوق الإنسان والحريات يتجاهلون اليوم هذه القيم ولا يرون بأسا في انتهاكها".
وتابع: "نحن مع العدالة والحقيقة والحفاظ على حياة الإنسان أينما كان ولسنا مع القتل والإبادة الجماعية ومرتكبيها".
وأكد الرئيس أردوغان أن العالم بأسره، وليس المنطقة فحسب، يمر بفترة حرجة، مشيرا إلى فقدان المؤسسات والمنظمات الدولية فعاليتها، واضطراب توازن القوى تدريجيا والابتعاد عن دور الدبلوماسية التقليدية.
وأوضح أردوغان أن النظام العالمي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية بدأ يتصدع من جذوره، وأن العالم أصبح شديد الانفجار عند أدنى شرارة، وأن الظلم العالمي يتعمق بشكل متزايد ويصبح مزمنا.
وقال: "بينما ينهار النظام القديم، لا يزال من غير المعروف تماما ما الذي سيحل محله".
وتطرق إلى الهجمات ضد إيران قائلا :"إن عالمنا ينجرف بسرعة نحو عصر فوضوي تسود فيه القوة الغاشمة وقانون الأقوياء".
وأشار أردوغان إلى أنهم سيواصلون التفكير بحكمة والتحلي بالهدوء والتصرف بعقلانية.
ولفت إلى أنه بينما تتطاير الصواريخ في أجواء المنطقة ستظل حكومته حذرة لضمان عدم لحاق أذى بأي من مواطني تركيا البالغ عددهم 86 مليون نسمة.
ومنذ فجر السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.
وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة"، غير أن بعضها أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارًا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته دول مجلس التعاون الخليجي، مطالبةً بوقف هذه الاعتداءات.