بيان سعودي شديد اللهجة يتوعد إيران بالرد

الأربعاء 04 مارس - آذار 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 122

أكدت المملكة العربية السعودية مجددا، الثلاثاء، على حقها باتخاذ كافة الإجراءات بما فيها "خيار الرد على العدوان"، وسط تكرار الهجمات الإيرانية على المملكة وأحدثها استهداف مبنى السفارة الأمريكية في الرياض.

وفي بيان للخارجية السعودية، أعربت المملكة عن "رفضها وإدانتها بأشد العبارات للهجوم الإيراني الغاشم" الذي استهدف مبنى السفارة الأمريكية.

وجاء في البيان أن "تكرار هذا الهجوم الجبان وغير المبرر، يتعارض وبشكل صارخ مع جميع الأعراف والقوانين الدولية بما فيها اتفاقيتا جنيف 1949، وفيينا 1961 للعلاقات الدبلوماسية التي تمنح الحصانة للمباني الدبلوماسية وموظفيها حتى في حالات النزاع المسلح".

وحذر البيان من أن "تكرار هذا السلوك الإيراني السافر، الذي يأتي على الرغم من علم السلطات الإيرانية بأن المملكة أكدت أنها لن تسمح باستخدام أجوائها وأراضيها لاستهداف إيران، سيدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد".

وجدّدت السعودية تأكيدها على "حقها الكامل باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها ومصالحها الحيوية، بما في ذلك خيار الرد على العدوان"، بحسب البيان.