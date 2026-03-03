تركيا تعلن موقفها رسميا من قصف إيران لدول الخليج

الثلاثاء 03 مارس - آذار 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الثلاثاء، إن قصف إيران لدول الخليج دون أي تمييز استراتيجية خاطئة للغاية.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية بهذا الصدد: "أعتقد أن قصف إيران للدولة الوسيطة عُمان، إضافة إلى قطر والكويت والبحرين والسعودية والإمارات والأردن، دون أي تمييز، استراتيجية خاطئة للغاية".

وأردف: "لو اطلع الإيرانيون على الضغوط التي يواجهها الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب في عملية صنع القرار، وقدموا له شيئا مسبقا، لما كان للضغط الإسرائيلي هذا التأثير".

وذكر الوزير فيدان أن "استراتيجية إيران هي: سأغرق المنطقة معي في حال غرقت".

ولفت إلى أن تركيا تسعى مع بعض الدول إلى صياغة موقف محدد، ومنع تفاقم الحرب أكثر.

وتابع: "خطر انتشار الحرب يثير القلق لدينا".