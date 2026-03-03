بيان سعودي شديد اللهجة يتوعد إيران بالرد تركيا تعلن موقفها رسميا من قصف إيران لدول الخليج الإمارات: حريق بمحيط القنصلية الأمريكية في دبي بعد هجوم بطائرة مسيّرة مسلحون من المجلس الانتقالي يمنعون قوات العمالقة من دخول محافظة أبين بيان للحكومة اليمنية بشأن الهجوم الإيراني على سفارة واشنطن بالرياض باكستان تتواصل مع إيران وتذكرها باتفاقية الدفاع المشترك مع السعودية رئيس الحكومة يبدأ جهودا رسمية لحماية المال العام وتطبيق مبدأ المساءلة اسرائيل اخترقت كاميرات المراقبة بطهران.. هكذا وصلت إلى رأس خامنئي الحموضة في رمضان- طبيب يوضح أسبابها أثناء الصيامكتب طبيب يحذر من هذه العادة في رمضان.. تضر بصحة قلبك
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الثلاثاء، إن قصف إيران لدول الخليج دون أي تمييز استراتيجية خاطئة للغاية.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية بهذا الصدد: "أعتقد أن قصف إيران للدولة الوسيطة عُمان، إضافة إلى قطر والكويت والبحرين والسعودية والإمارات والأردن، دون أي تمييز، استراتيجية خاطئة للغاية".
وأردف: "لو اطلع الإيرانيون على الضغوط التي يواجهها الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب في عملية صنع القرار، وقدموا له شيئا مسبقا، لما كان للضغط الإسرائيلي هذا التأثير".
وذكر الوزير فيدان أن "استراتيجية إيران هي: سأغرق المنطقة معي في حال غرقت".
ولفت إلى أن تركيا تسعى مع بعض الدول إلى صياغة موقف محدد، ومنع تفاقم الحرب أكثر.
وتابع: "خطر انتشار الحرب يثير القلق لدينا".