الإمارات: حريق بمحيط القنصلية الأمريكية في دبي بعد هجوم بطائرة مسيّرة

الثلاثاء 03 مارس - آذار 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي في دولة الإمارات، مساء الثلاثاء، أن الجهات المختصة في دبي نجحت في إخماد حريق محدود في محيط القنصلية الأمريكية بدبي نتيجة عملية استهداف بدرون.

وأكد المكتب الإعلامي أنه لم ينتج عن الحادث أي إصابات.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، تسجيل 3 وفيات و68 إصابة من عدة جنسيات نتيجة الهجمات الإيرانية.

وأضافت الوزارة الإماراتية، أنه تم الكشف عن 812 طائرة إيرانية بدون طيار، منها 755 تم اعتراضها، بينما سقط 57 طائرة داخل البلاد.

وأشارت إلى أنه تم رصد 812 مسيَّرة إيرانية واعتراض 755 مسيَّرة، وتدمير 172 صاروخا باليستيًا من 186 تعرضت لها الدولة وسقط 13 في البحر.