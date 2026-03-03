آخر الاخبار

بيان للحكومة اليمنية بشأن الهجوم الإيراني على سفارة واشنطن بالرياض

الثلاثاء 03 مارس - آذار 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
ادانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات للهجوم الإيراني الذي استهدف مبنى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة الرياض، معتبرة ذلك انتهاك صارخ لسيادة المملكة العربية السعودية، وخرق فاضح لكافة الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة.

واكدت الوزارة الخارجية في بيان"أن استهداف المقار الدبلوماسية يمثل انتهاكاً صريحاً لاتفاقيات جنيف، وفيينا للعلاقات الدبلوماسية، والقنصلية، وللمبادئ المستقرة في القانون الدولي التي تكفل الحصانة الكاملة للبعثات الدبلوماسية وموظفيها، وتحظر التعرض لها تحت أي ظرف".

وجدد البيان، إدانة الهجمات الإيرانية المتكررة التي طالت أعيانًا مدنية ومنشآت حيوية في كل من البحرين، الكويت، وقطر، والإمارات، عمان، بما يعكس نمطًا عدوانيًا ممنهجًا يستهدف أمن دول المنطقة واستقرارها، ويقوض السلم، والامن الدوليين.

واكد البيان تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع المملكة العربية السعودية، والدول العربية، ودعمها لحقها الأصيل في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية أمنها وسيادتها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وحذر البيان من "أن استمرار هذا السلوك الإيراني العدواني، وما يرتبط به من دعم وتسليح وتمويل للمليشيات العابرة للحدود، وفي مقدمتها المليشيات الحوثية الإرهابية، إنما يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة والممرات المائية الدولية، مايستدعي موقفًا جماعيا حازمًا لوضع حد نهائي لهذا النهج التخريبي". 

وفجر اليوم الثلاثاء، قالت وزارة الدفاع السعودية، إن السفارة الأمريكية في الرياض تعرضت لهجوم بمسيرتين بحسب التقديرات الأولية.

واضافت إن الهجوم على السفارة الأمريكية بالرياض نتج عنه حريق محدود وأضرار مادية بسيطة في المبنى.

ولاحقا أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية في بيان، اعتراض وتدمير 8 مسيَّرات بالقرب من مدينتَي الرياض والخرج.

