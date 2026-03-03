بيان للحكومة اليمنية بشأن الهجوم الإيراني على سفارة واشنطن بالرياض باكستان تتواصل مع إيران وتذكرها باتفاقية الدفاع المشترك مع السعودية رئيس الحكومة يبدأ جهودا رسمية لحماية المال العام وتطبيق مبدأ المساءلة اسرائيل اخترقت كاميرات المراقبة بطهران.. هكذا وصلت إلى رأس خامنئي الحموضة في رمضان- طبيب يوضح أسبابها أثناء الصيامكتب طبيب يحذر من هذه العادة في رمضان.. تضر بصحة قلبك طنين الأذن.. ما سببه قبل الإفطار في رمضان مسيّرة إيرانية تضرب قلب مركز عمليات أميركي في الكويت.. قتلى وجرحى وفضيحة تحصينات تصعيد خطير يهز الخليج.. مسيّرات تضرب الدقم ومئات الصواريخ تمطر سماء الإمارات والكويت والبحرين انفجارات تهزّ كابل وتصعيد دموي على حدود أفغانستان وباكستان
أكد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، أن بلاده أبلغت إيران بوجود اتفاق دفاع مشترك مع السعودية، مشيراً إلى أنه جرى التواصل مع طهران فوراً في هذا الشأن.
وخلال إحاطة إعلامية عقدها في مقر الجمعية الوطنية بالعاصمة إسلام آباد، أوضح دار قائلاً: "نحن مرتبطون باتفاق دفاعي مع السعودية، وبموجب هذا الاتفاق تواصلت فوراً مع إيران".
وأضاف أن الجانب الإيراني طلب ضمانات بعدم السماح باستخدام الأراضي السعودية ضدها، وتابع: "قالوا أعطونا ضمانات بأن تطلبوا من السعودية عدم استخدام أراضيها ضدنا. حصلت على تلك الضمانات وقدمتها لهم".
وأشار وزير الخارجية الباكستاني إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص إسلام آباد على الحفاظ على علاقات متوازنة مع الأطراف الإقليمية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
ووفق اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان؛ فإن أي اعتداء على إحداها، يعتبر اعتداء على الدولة الأخرى.