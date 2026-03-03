باكستان تتواصل مع إيران وتذكرها باتفاقية الدفاع المشترك مع السعودية

الثلاثاء 03 مارس - آذار 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أكد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، أن بلاده أبلغت إيران بوجود اتفاق دفاع مشترك مع السعودية، مشيراً إلى أنه جرى التواصل مع طهران فوراً في هذا الشأن.

وخلال إحاطة إعلامية عقدها في مقر الجمعية الوطنية بالعاصمة إسلام آباد، أوضح دار قائلاً: "نحن مرتبطون باتفاق دفاعي مع السعودية، وبموجب هذا الاتفاق تواصلت فوراً مع إيران".

وأضاف أن الجانب الإيراني طلب ضمانات بعدم السماح باستخدام الأراضي السعودية ضدها، وتابع: "قالوا أعطونا ضمانات بأن تطلبوا من السعودية عدم استخدام أراضيها ضدنا. حصلت على تلك الضمانات وقدمتها لهم".

وأشار وزير الخارجية الباكستاني إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص إسلام آباد على الحفاظ على علاقات متوازنة مع الأطراف الإقليمية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

ووفق اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان؛ فإن أي اعتداء على إحداها، يعتبر اعتداء على الدولة الأخرى.