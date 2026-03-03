الحموضة في رمضان- طبيب يوضح أسبابها أثناء الصيامكتب

الثلاثاء 03 مارس - آذار 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات

الحموضة في رمضان يتساءل الكثير من الأشخاص عن أسباب الشعور بها خلال ساعات الصيام، والإرشادات الواجب اتباعها لعلاجها والوقاية منها.

في هذا السياق، يوضح الكونسلتو أسباب الحموضة أثناء الصيام، وفقًا لما ذكره الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي.

ما أسباب الحموضة في رمضان؟

يشير حتة إلى أن الحموضة في الصيام قد تنتج عن عدة عوامل متداخلة، أبرزها:

1- الإفراط في تناول الطعام عند الإفطارامتلاء المعدة بشكل مفاجئ يؤدي إلى زيادة الضغط داخلها، ما يدفع الأحماض للارتداد إلى المريء.

2- الأطعمة الدسمة والمقليةتبطئ عملية الهضم وتزيد إفراز أحماض المعدة، ما يعزز الشعور بالحرقان.

3- المشروبات المنبهةالقهوة والشاي بعد الإفطار قد تحفز إفراز الحمض وتزيد الأعراض لدى البعض.

4- النوم مباشرة بعد السحورالاستلقاء بعد الأكل يقلل كفاءة الصمام بين المعدة والمريء، ما يسهل ارتجاع الحمض.

5- التدخينيساهم في إضعاف الصمام المريئي السفلي، ما يزيد احتمالية الحموضة.

ما أسباب الحموضة أثناء الصيام؟

يوضح استشاري الصحة العامة أن المعدة تستمر في إفراز كميات من الحمض حتى أثناء الصيام، وعند غياب الطعام لفترات طويلة قد يشعر البعض بتهيج أو حرقان، خاصة من لديهم تاريخ مرضي مع ارتجاع المريء.

متى تكون الحموضة في رمضان خطيرة؟

يؤكد حتة أن الحموضة تصبح مقلقة إذا صاحبها:صعوبة في البلع.قيء متكرر أو مصحوب بدم.فقدان وزن غير مبرر.

ألم شديد في الصدر يشبه ألم القلب.في هذه الحالات يجب مراجعة الطبيب لتقييم الحالة بدقة.

كيف يمكن تقليل الحموضة في رمضان؟يشدد استشاري الصحة العامة والطب الوقائي على بعض الإرشادات المهمة:

تقسيم وجبة الإفطار وعدم تناول كمية كبيرة دفعة واحدة.تقليل الدهون والبهارات الحارة.الانتظار ساعتين على الأقل قبل النوم بعد السحور.

رفع الرأس قليلًا أثناء النوم لمن يعانون من الارتجاع.الامتناع عن التدخين أو تقليله قدر الإمكان