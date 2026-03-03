طبيب يحذر من هذه العادة في رمضان.. تضر بصحة قلبك

الثلاثاء 03 مارس - آذار 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات

هناك عادات خاطئة شائعة بين العديد من الأشخاص في رمضان، قد تؤثر سلبًا على خلايا الجسم خاصة صحة القلب.

في هذا الشأن، يستعرض "الكونسلتو" عادة يمكن أن تضر بصحة القلب في رمضان وهى تناول السكريات والحلويات، وذلك وفقًا لما ذكره الدكتور أحمد السواح استشاري أمراض القلب والقسطرة.

ما أضرار تناول السكريات والحلويات في رمضان؟هناك 90 % يتناولون السكريات والحلويات بكثرة في رمضان، سوى تناول العصائر أو الحلويات المختلفة مثل الكنافة والقطايف وغيرها، وهذه العادة لها أثار سلبية على الجسم بشكل عام، ومن بينه تأثير سلبي على صحة القلب.

تناول السكريات والحلوبات قد يتسبب في ارتفاع سكر الدم بشكل مفاجيء، وهذا الارتفاع يضغط على عضلة القلب ويسبب زيادة واضطرابات في ضربات القلب، ومع الوقت قد يتسبب في إجهاد شرايين القلب.

الإفراط في تناول السكريات والحلويات خلال شهر رمضان، يزيد من تراكم الدهون الثلاثية، والدهون الضارة بالجسم، وبالتالي يزيد من خطر انسداد الشرايين وجلطات القلب، لذا من الضروري توخي الحذر من تناول هذه الحلوبات والسكريات والابتعاد عنها، تجنب لحدوث هذه الأضرار.

ما أعراض أمراض القلب؟ووفقًا لما جاء بموقع only my health، هناك بعض الأعراض التي قد تشير إلى الإصابة بأمراض القلب المُزعجة، لذا لا ينبغي تجاهل هذه الأعراض الخمسة.

1- عدم الراحة في الصدر - هذا عرض شائع لأمراض القلب، ويُلاحظ لدى معظم الأشخاص.

2- الغثيان أو عسر الهضم أو ألم البطن - في بعض الأحيان، يعاني بعض الأشخاص من أعراض عسر الهضم أو ألم البطن، مما يدل على وجود مرض في القلب.

3- ألم في الذراع - قد يصل الألم الشديد إلى الذراع لدى بعض الأشخاص، وقد يكون ذلك علامة على أمراض القلب.

4- التعرق - يعاني بعض الأشخاص المصابين بأمراض القلب من التعرق المفرط.

5- صعوبات التنفس - قد يعاني البعض من صعوبة في التنفس بسبب أمراض القلب.

ما أسباب أمراض القلب؟

1- زيادة الوزن - قد يُصاب الشخص الذي يعاني من زيادة الوزن بأمراض القلب. ومع ذلك، يُمكنه التخلص من مشكلة زيادة الوزن عن طريق جراحة السمنة أو جراحة شفط الدهون.

2- الإجهاد - السبب الرئيسي لأمراض القلب هو التعرض المفرط للإجهاد، لذا، ينبغي تجنب الضغط النفسي قدر الإمكان.

3- ارتفاع ضغط الدم - الشخص المصاب بارتفاع ضغط الدم قد يكون مصابًا بأمراض القلب.

4- مرض السكري - الشخص المصاب بمرض السكري أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.5- التدخين - إذا كنت تدخن، فقد تكون مصابًا بأمراض القلب