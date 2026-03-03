الحموضة في رمضان- طبيب يوضح أسبابها أثناء الصيامكتب طبيب يحذر من هذه العادة في رمضان.. تضر بصحة قلبك طنين الأذن.. ما سببه قبل الإفطار في رمضان مسيّرة إيرانية تضرب قلب مركز عمليات أميركي في الكويت.. قتلى وجرحى وفضيحة تحصينات تصعيد خطير يهز الخليج.. مسيّرات تضرب الدقم ومئات الصواريخ تمطر سماء الإمارات والكويت والبحرين انفجارات تهزّ كابل وتصعيد دموي على حدود أفغانستان وباكستان حرب إيران تتسع... ضربات تطال الرئاسة والأمن القومي في طهران وتصعيد إقليمي مفتوح النفط يصعد والذهب يتراجع.. واستمرار هبوط الأسهم العالمية إغلاق أجواء الشرق الأوسط يربك حركة الطيران ويرفع أسعار الرحلات بين آسيا وأوروبا وزير الداخلية: مساندة السعودية دفعت عجلة التنمية وحمت مؤسسات الدولة
طنين الأذن هو إدراك صوت رنين أو أزيز داخل الأذن، دون وجود مصدر خارجي، وعادة ما يكون عرضاً لمشكلة كامنة، ولا يعد مرضاً في حد ذاته، ويتم علاجه عبر تشخيص السبب، ومن بين الشعور بطنين الأذن قبل الإفطار في رمضان فما السبب؟
في هذا الشأن، يستعرض "الكونسلتو" سبب الشعور بطنين الأذن قبل الإفطار في رمضان، وذلك وفقًا لما ذكره الدكتور هبة شريف استشاري أمراض السمع والأتزان وطنين الأذن.
ما سبب طنين الأذن قبل الإفطار؟
يشعر العديد من الأشخاص بطنين الأذن قبل الإفطار خلال شهر رمضان، ويرجع ذلك غالبًا إلى بعض العادات الغذائية الخاطئة، بالإضافة إلى نمط الحياة المختلف خلال شهر رمضان عن الأيام الأخرى.
عدد ساعات النوم القليلة أو المتقطعة قد تسبب طنين الأذن قبل الإفطار في رمضان، كما أن تناول الأطعمة الغنية بالسكريات والأملاح خلال وجبة السحور، تفاقم الشعور بطنين الأذن قبل الإفطار في رمضان بالإضافة إلى الشعور بالصداع والإرهاق والتعب.
نقص السوائل بالجسم قد يكون من بين أسباب الشعور بالطنين في الأذن، لذا من الضروري تناول المياه والعصائر الطازجة بشكل كافي، ما بين فترة الإفطار حتى السحور ، حيث لا يقل المياه عن 2 لـ 3 لتر مياه على الأقل.
الإفراط في تناول المنبهات مثل القهوة والشاي ما بين وجبة الإفطار والسحور في رمضان، قد يسبب زبادة الطنين والعصبية أيضًا، واضطرابات في المزاج الذي يله دورًا في حدوث طنين الأذن.
كيفية تجنب طنين الأذن قبل الإفطار في رمضان
يمكن تقليل الشعور بطنين الأذن قبل الإفطار في رمضان من خلال اتباع التالي:
1- تجنب تناول الأملاح على وجبة الإفطار أو السحور مثل "المخللات وغيرها".
2- الحفاظ على رطوبة الجسم من خلال تناول 3 لتر مياه ما بين الإفطار والسحور.
3- ممارسة رياضة المشي قبل الإفطار ما بين 20 لـ 30 دقيقة قبل الإفطار.
4- التقليل من تناول السكريات في رمضان والأكلات الدسمة، مثل الكنافة والقطايف