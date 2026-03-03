تصعيد خطير يهز الخليج.. مسيّرات تضرب الدقم ومئات الصواريخ تمطر سماء الإمارات والكويت والبحرين

الثلاثاء 03 مارس - آذار 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات

في تطور عسكري غير مسبوق، اتسعت رقعة المواجهة في المنطقة مع استمرار الحرب بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، وسط هجمات مكثفة طالت عدة دول خليجية وأدخلت الأجواء في حالة استنفار شامل.

ضربة مباشرة لميناء الدقم

سلطنة عُمان أعلنت تعرض ميناء الدقم التجاري لهجوم بطائرات مسيّرة أصابت أحد خزانات الوقود، ما أدى إلى أضرار مادية تمت السيطرة عليها سريعاً، دون تسجيل خسائر بشرية. وأكدت الجهات الرسمية إدانتها للهجوم واتخاذ الإجراءات اللازمة.

أرقام ثقيلة تكشفها الإمارات

وزارة الدفاع الإماراتية كشفت حصيلة صادمة لحجم الهجمات الجوية، مؤكدة أن منظوماتها الدفاعية تصدت لموجة غير مسبوقة، حيث تم:

رصد 812 مسيّرة واعتراض 755 منها تدمير 8 صواريخ جوالة إسقاط 172 صاروخاً باليستياً من أصل 186 سقوط 13 صاروخاً في البحر وأسفرت الهجمات عن 3 قتلى و68 إصابة طفيفة، مع إعلان استمرار الجاهزية القصوى للقوات المسلحة.

اعتراض مسيّرات قرب الرياض

وفي السعودية، أعلنت وزارة الدفاع اعتراض وتدمير 8 مسيّرات قرب الرياض ومدينة الخرج التي تضم قاعدة الأمير سلطان الجوية، في مؤشر على اتساع دائرة الاستهداف. صفارات إنذار في الكويت الجيش الكويتي أعلن التصدي لموجة صواريخ ومسيّرات في الأجواء، فيما دوّت صفارات الإنذار بمختلف المناطق.

وأظهرت البيانات الرسمية رصد 178 صاروخاً باليستياً و384 طائرة مسيّرة منذ بدء التصعيد. البحرين تعلن إسقاط العشرات القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أكدت تدمير 70 صاروخاً و76 مسيّرة خلال الأيام الثلاثة الماضية، في حين أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة الشيخ عيسى الأمريكية، مدعياً تدمير مبنى القيادة وإشعال خزانات الوقود.

مواجهة مفتوحة تنذر بالأخطر التصعيد المتسارع يأتي بعد الضربات التي استهدفت الداخل الإيراني، والتي أسفرت – وفق تقارير – عن سقوط عشرات القتلى بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من القيادات الأمنية.

المشهد الإقليمي يدخل مرحلة شديدة الخطورة، وسط مخاوف من توسع الحرب وتحولها إلى مواجهة شاملة تتجاوز حدود الاشتباك الحالي.