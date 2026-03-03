حرب إيران تتسع... ضربات تطال الرئاسة والأمن القومي في طهران وتصعيد إقليمي مفتوح

الثلاثاء 03 مارس - آذار 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 121

اتسع نطاق المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، الثلاثاء، في تصعيد غير مسبوق ينذر بانفجار إقليمي واسع، وسط تبادل للضربات واستهداف مواقع سيادية وأمنية حساسة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات استهدفت ديوان الرئاسة الإيراني ومبنى المجلس الأعلى للأمن القومي في العاصمة طهران، في خطوة تعكس انتقال العمليات إلى مستوى أكثر حساسية وخطورة داخل العمق الإيراني.

في المقابل، أطلقت طهران صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه دول خليجية، كما استهدفت قاعدة جوية بريطانية في قبرص، ما وسّع رقعة المواجهة خارج حدود إيران وإسرائيل، وأدخل أطرافاً إقليمية ودولية في دائرة التهديد المباشر. من جهته، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن بلاده سترد «قريباً» على الهجوم الذي استهدف السفارة الأميركية في الرياض.

وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت تعرض السفارة لهجوم بطائرتين مسيّرتين، ما أدى إلى حريق محدود وأضرار مادية دون الإشارة إلى وقوع إصابات.

لبنانياً، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعمل ويتمركز في نقاط استراتيجية جنوب لبنان، في وقت أفاد مسؤول لبناني بأن قوات إسرائيلية نفذت عمليات توغل عبر أجزاء من الحدود، في مؤشر إلى احتمال فتح جبهة موازية على الحدود الشمالية لإسرائيل.

التطورات المتسارعة تؤكد أن الصراع دخل مرحلة جديدة أكثر تعقيداً، وسط غياب مؤشرات واضحة على احتوائه أو التوصل إلى تهدئة قريبة، ما يضع المنطقة أمام سيناريوهات مفتوحة على مزيد من التصعيد.