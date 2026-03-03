النفط يصعد والذهب يتراجع.. واستمرار هبوط الأسهم العالمية

الثلاثاء 03 مارس - آذار 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس -وكالات

شهدت الأسواق العالمية العديد من النتائج والتغييرات مع استمرار تداعيات الحرب على ايران واعتدائها السافر على دول المنطقة.

حيث صعد النفط، وارتفع برنت 5.9% مسجلاً 82.33 دولار للبرميل، وصعد خام تكساس 6% إلى 75.53 دولار. وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا لليوم الثاني على التوالي 0.34%.

وتراجعت أسعار الذهب 0.44% إلى 5300 دولار، ونزلت الفضة 5% إلى 84.65 دولار.

في حين ارتفع الدولار أمام العملات الأخرى 1%. وبالنسبة إلى الأسهم العالمية:

في أمريكا، تراجعت العقود الآجلة لكل من: داو جونز 1.83%، وإس أند بي 1.95%، ناسداك 2.49%.

وفي أوروبا، تراجع 'ستوكس 600' (1.8%)، وداكس الألماني (2.18%)، فوتسي البريطاني(1.44%)، وكاك الفرنسي(1.75%) وتراجع المؤشر نيكاي الياباني 3.1%