النفط يصعد والذهب يتراجع.. واستمرار هبوط الأسهم العالمية إغلاق أجواء الشرق الأوسط يربك حركة الطيران ويرفع أسعار الرحلات بين آسيا وأوروبا وزير الداخلية: مساندة السعودية دفعت عجلة التنمية وحمت مؤسسات الدولة إصابة الركبة تضع مبابي أمام قرار صعب… والجراحة مطروحة بقوة داخل النادي الملكي معركة انتقالات محتدمة: الريال وبرشلونة وثلاثي البريميرليج يتنافسون على نجم كريستال بالاس أربيلوا يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي في الجولة 26 من الليجا اليمن يعلن تضامنه الكامل مع قطر ضد الاعتداءات الإيرانية على المنشآت المدنية مبادرة إنسانية: تمور الإفطار تصل إلى أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية أين سيقف الحوثيون من الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران؟ القيادة المركزية الأمريكية تعلن التدمير الكلي للأسطول البحري الإيراني وفقدان طهران كامل وجودها في خليج عُمان
شهدت الأسواق العالمية العديد من النتائج والتغييرات مع استمرار تداعيات الحرب على ايران واعتدائها السافر على دول المنطقة.
حيث صعد النفط، وارتفع برنت 5.9% مسجلاً 82.33 دولار للبرميل، وصعد خام تكساس 6% إلى 75.53 دولار. وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا لليوم الثاني على التوالي 0.34%.
وتراجعت أسعار الذهب 0.44% إلى 5300 دولار، ونزلت الفضة 5% إلى 84.65 دولار.
في حين ارتفع الدولار أمام العملات الأخرى 1%. وبالنسبة إلى الأسهم العالمية:
في أمريكا، تراجعت العقود الآجلة لكل من: داو جونز 1.83%، وإس أند بي 1.95%، ناسداك 2.49%.
وفي أوروبا، تراجع 'ستوكس 600' (1.8%)، وداكس الألماني (2.18%)، فوتسي البريطاني(1.44%)، وكاك الفرنسي(1.75%) وتراجع المؤشر نيكاي الياباني 3.1%