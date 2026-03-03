إغلاق أجواء الشرق الأوسط يربك حركة الطيران ويرفع أسعار الرحلات بين آسيا وأوروبا

الثلاثاء 03 مارس - آذار 2026 الساعة 01 مساءً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 134

شهدت أسعار تذاكر الطيران بين آسيا وأوروبا ارتفاعًا ملحوظًا، خاصة على خط موسكو – دبي، عقب إغلاق محاور جوية رئيسية في الشرق الأوسط، ما أدى إلى نفاد مقاعد العديد من الرحلات خلال الأيام المقبلة.

وأغلقت مطارات كبرى في الخليج، في مقدمتها مطار دبي الدولي، أبوابها لليوم الرابع على التوالي، الأمر الذي قلّص القدرة الاستيعابية لخطوط حيوية مثل أستراليا – أوروبا، حيث تستحوذ كل من طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية على حصة سوقية كبيرة.

مسارات بديلة وتكاليف أعلى ومع إغلاق الأجواء، تلجأ شركات الطيران إلى التحليق شمالًا عبر القوقاز وأفغانستان، أو جنوبًا مرورًا بمصر ثم السعودية وعُمان، غير أن هذه المسارات البديلة تطيل زمن الرحلات وتزيد من استهلاك الوقود، في وقت تشهد فيه أسعار النفط ارتفاعًا، ما يضاعف الضغوط على شركات الطيران ويرفع احتمالات استمرار زيادة الأسعار.

وأكد سوبهاس مينون، رئيس رابطة شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ، أن خروج الشرق الأوسط بالكامل من نطاق الطيران يمثل كلفة باهظة على القطاع، محذرًا من أن استمرار الوضع سيؤثر حتمًا على ربحية الشركات، رغم أهمية الحفاظ على الربط الجوي.

نفاد المقاعد وارتفاع الأسعار إلى لندن وأظهرت عمليات رصد لمواقع شركات الطيران محدودية كبيرة في الحجوزات القريبة وارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار للرحلات المتجهة من آسيا إلى لندن.

فعلى سبيل المثال، أعلنت كاثي باسيفيك نفاد مقاعد الدرجة السياحية على خط هونغ كونغ – لندن حتى 11 مارس، حيث بلغ سعر التذكرة في ذلك التاريخ أكثر من 21 ألف دولار هونغ كونغ (نحو 2705 دولارات أمريكية)، قبل أن يتراجع لاحقًا خلال الشهر.

أسعار دبي – موسكو تحلق إلى مستويات قياسية قفزت أسعار الرحلات من دبي إلى موسكو بشكل لافت، إذ عرضت منصات الحجز تذاكر بتاريخ 3 مارس بنحو 54 ألف روبل (قرابة 697 دولارًا).

كما أتاحت منصة أفياسيلز تذاكر تبدأ من 53,936 روبل لرحلات طيران الإمارات المغادرة مساء اليوم ذاته.

وعلى الموقع الرسمي لطيران الإمارات، لم تتوفر تذاكر إلا ابتداءً من 4 مارس، بسعر يبدأ من 4,230 درهمًا إماراتيًا (نحو 1,148 دولارًا).

أما فلاي دبي فتوفر تذكرة واحدة فقط على خط دبي – موسكو بتاريخ 4 مارس في درجة رجال الأعمال، بسعر يصل إلى 7,468 درهمًا (نحو 2,025 دولارًا).

في المقابل، أتاحت منصة “أفياسيلز” خيارات أقل تكلفة عبر رحلات غير مباشرة تمر بسمرقند في أوزبكستان، بسعر يقارب 42 ألف روبل (نحو 542 دولارًا).

أيروفلوت تؤجل أقرب رحلاتها من جهتها، لم تطرح أيروفلوت الروسية تذاكر قريبة من دبي إلا بتاريخ 7 مارس، وبدرجة رجال الأعمال فقط، بأسعار تبدأ من 134.7 ألف روبل (نحو 1,738 دولارًا).

ويشير هذا الاضطراب إلى أن استمرار إغلاق الأجواء في الشرق الأوسط قد يطيل أمد أزمة الأسعار المرتفعة، في ظل الضغط المتزايد على المسارات البديلة وتزايد الطلب على المقاعد المحدودة المتاحة.