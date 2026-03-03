إصابة الركبة تضع مبابي أمام قرار صعب… والجراحة مطروحة بقوة داخل النادي الملكي

الثلاثاء 03 مارس - آذار 2026 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 158

كشف الإعلامي الإسباني البارز، خورخي بيكون، عن تحول محتمل في استراتيجية نادي ريال مدريد للتعامل مع مشكلة إصابة نجم الفريق، كيليان مبابي، المتكررة في الركبة، مشيراً إلى أن النادي يدرس بجدية اللجوء إلى خيار التدخل الجراحي كحل نهائي.

يعاني المهاجم الفرنسي الدولي من متاعب مستمرة في ركبته خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما أثر بوضوح على مشاركاته ومستواه العام مع الفريق الملكي. هذه الآلام، التي بدأت تظهر بشكل واضح منذ شهر ديسمبر الماضي، دفعت اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً للسفر إلى فرنسا بحثاً عن علاج شافٍ لهذه المعضلة.

ونقل بيكون عبر منصة "eldesmarque" أن التفكير في إجراء عملية جراحية بسيطة نسبياً أصبح مطروحاً بقوة لإيجاد حل قاطع، رغم أن هذا الحل يعني غياب اللاعب لفترة أطول. وأشار المصدر إلى وجود مسؤولية مشتركة وراء تفاقم الوضع، حيث ألقى باللوم على ضغط اللاعب على نفسه في بعض المواقف، بالإضافة إلى وجود "خطأ في التشخيص الأولي" من الطاقم الطبي، مما سمح لمبابي بخوض مباريات كان ينبغي عليه الابتعاد عنها.

وأضاف بيكون أن الخطة الأولية كانت تقتضي فترة راحة مدتها ثلاثة أسابيع مع تقييم أسبوعي لتطور حالة الركبة. ومع ذلك، يرى البعض داخل أروقة النادي أن الجراحة هي السبيل الوحيد لاستعادة استقرار الساق وتجنب الآلام الشديدة التي تعيق مشاركته الفعالة في اللحظات الحاسمة من الموسم.

يبقى التحدي الأكبر هو رغبة مبابي نفسه، وكذلك بعض المقربين منه في النادي، في تجنب الجراحة قدر الإمكان، والبحث عن بدائل تضمن له العودة إلى الملاعب بكامل جاهزيته دون الحاجة لعملية قد تطيل فترة الغياب بشكل غير مرغوب فيه.