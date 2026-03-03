معركة انتقالات محتدمة: الريال وبرشلونة وثلاثي البريميرليج يتنافسون على نجم كريستال بالاس

الثلاثاء 03 مارس - آذار 2026 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 173

يستعد ريال مدريد لفتح فصل جديد في خط الوسط بعد رحيل أساطيره، ويضع نصب عينيه هدفاً مغرياً يشاركه فيه الغريم الأزلي برشلونة، وسط منافسة شرسة تلوح في الأفق من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، مما ينذر بمعركة انتقالات صيفية محتدمة .

تأتي هذه التحركات الملكية في ظل تراجع ملحوظ في أداء خط الوسط، خاصة بعد الاعتزال المؤلم لتوني كروس، ورحيل لوكا مودريتش الذي انتقل إلى ميلان، مخلفاً فراغاً كبيراً لم يملأه اللاعبون الحاليون بالقدر المأمول، ويزيد من هذا الفراغ التوقع برحيل داني سيبايوس قريباً.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية نقلاً عن مصادر بريطانية، فإن الأنظار تتجه نحو آدم وارتون، لاعب فريق كريستال بالاس الإنجليزي، كحل محتمل لسد هذه الثغرة في صفوف النادي الملكي. لكن المنافسة ليست محصورة بين القطبين الإسبانيين؛ إذ أبدت أندية إنجليزية كبرى اهتمامها باللاعب، وتحديداً مانشستر يونايتد، وليفربول، ومانشستر سيتي.

وتشير "سبورت" إلى أن دخول برشلونة في سباق التعاقد مع وارتون قد لا يكون منطقياً بالنظر إلى وفرة المواهب في خط الوسط لديهم حالياً، بالإضافة إلى التكلفة الباهظة المتوقعة للصفقة. ورغم حاجة ريال مدريد الماسة لتدعيم مركزه، فإن القيمة المالية لوارتون تشكل تحدياً قد يدفع النادي للتفكير ملياً قبل اتخاذ القرار النهائي.

ويبدو أن نادي كريستال بالاس يتمسك بنجمه الشاب، ولن يتخلى عنه إلا مقابل عرض سخي ومغرٍ للغاية. ومع تزايد الاهتمام من ثلاثي البريميرليج القوي، فمن المؤكد أن قيمة صفقة وارتون مرشحة للارتفاع بشكل كبير، مما يجعلها معركة مالية وفنية بامتياز.