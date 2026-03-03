أربيلوا يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي في الجولة 26 من الليجا

الثلاثاء 03 مارس - آذار 2026 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أعلن ألفارو أربيلوا، المدير الفني لريال مدريد، عن قائمة الفريق التي ستواجه خيتافي مساء اليوم الإثنين على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني للموسم 2025-2026 .

ويعتمد الريال في هذه المواجهة على توليفة هجومية قوية، حيث يقود الخط الأمامي الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور والنجم الصاعد جونزالو جارسيا. وشهد التشكيل الأساسي عودة أسماء بارزة في مختلف الخطوط.

وجاء التشكيل المتوقع على النحو التالي: تيبو كورتوا في حراسة المرمى، وأمامه رباعي دفاعي يضم ترينت ألكسندر أرنولد، أنطونيو روديجر، ودافيد ألابا. أما خط الوسط فسيعتمد على فيديريكو فالفيردي، أردا جولر، أوريلين تشواميني، وتياجو.

على صعيد ترتيب الليجا، يحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني برصيد 60 نقطة، متأخرًا بأربع نقاط عن المتصدر برشلونة. بينما يسعى خيتافي، الذي يحتل المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة، لتحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد أكثر عن منطقة الخطر.