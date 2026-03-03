اليمن يعلن تضامنه الكامل مع قطر ضد الاعتداءات الإيرانية على المنشآت المدنية

الثلاثاء 03 مارس - آذار 2026 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - خاص

أعلن السفير اليمني لدى دولة قطر الاستاذ راجح بادي تضامن بلاده الكامل مع الدوحة إزاء ما وصفه بـ"استمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة على المنشآت المدنية"، مؤكداً دعم اليمن لأي إجراءات مشروعة تتخذها قطر لحماية سيادتها وأمنها.

وقال السفير في منشور على منصة "إكس" إن الاعتداءات "تضرب بعرض الحائط مبادئ حسن الجوار وأحكام القانون الدولي، وتستهدف أمنها واستقرارها". وأضاف أن قطر "التي عُرفت بحكمتها وسعيها الدائم إلى التهدئة وبناء الجسور وتغليب الدبلوماسية، تستحق أن تُصان سيادتها وأن يُحترم أمنها واستقرارها".

وأشار إلى أن "أي مساس بذلك هو مساس بقواعد العلاقات التي تحكم المنطقة"، معتبراً أن ما يحدث "يكشف عن نزعة عدوانية لا تفرق بين أحد ولا تحترم أي قواعد أو قيم جامعة".

وأكد السفير دعم بلاده "الكامل لدولة قطر في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية سيادتها وأمن شعبها، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، معرباً عن أمله في أن تُجنب المنطقة مزيداً من التوتر والصراعات.