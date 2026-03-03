إصابة الركبة تضع مبابي أمام قرار صعب… والجراحة مطروحة بقوة داخل النادي الملكي معركة انتقالات محتدمة: الريال وبرشلونة وثلاثي البريميرليج يتنافسون على نجم كريستال بالاس أربيلوا يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي في الجولة 26 من الليجا اليمن يعلن تضامنه الكامل مع قطر ضد الاعتداءات الإيرانية على المنشآت المدنية مبادرة إنسانية: تمور الإفطار تصل إلى أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية أين سيقف الحوثيون من الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران؟ القيادة المركزية الأمريكية تعلن التدمير الكلي للأسطول البحري الإيراني وفقدان طهران كامل وجودها في خليج عُمان وفد تركي يزور مأرب لأول مرة لتدشين مشاريع إنسانية تشمل الغذاء والإيواء والدعم الصحي وزير الصناعة والتجارة يناقش وضع المخزون الاستراتيجي من القمح والدقيق ومواجهة التحديات الإقليمية السعودية تحبط هجومًا إيرانيًا على قاعدة الأمير سلطان الجوية وهذا ما حدث في مصفاة أرامكو
أعلن السفير اليمني لدى دولة قطر الاستاذ راجح بادي تضامن بلاده الكامل مع الدوحة إزاء ما وصفه بـ"استمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة على المنشآت المدنية"، مؤكداً دعم اليمن لأي إجراءات مشروعة تتخذها قطر لحماية سيادتها وأمنها.
وقال السفير في منشور على منصة "إكس" إن الاعتداءات "تضرب بعرض الحائط مبادئ حسن الجوار وأحكام القانون الدولي، وتستهدف أمنها واستقرارها". وأضاف أن قطر "التي عُرفت بحكمتها وسعيها الدائم إلى التهدئة وبناء الجسور وتغليب الدبلوماسية، تستحق أن تُصان سيادتها وأن يُحترم أمنها واستقرارها".
وأشار إلى أن "أي مساس بذلك هو مساس بقواعد العلاقات التي تحكم المنطقة"، معتبراً أن ما يحدث "يكشف عن نزعة عدوانية لا تفرق بين أحد ولا تحترم أي قواعد أو قيم جامعة".
وأكد السفير دعم بلاده "الكامل لدولة قطر في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية سيادتها وأمن شعبها، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، معرباً عن أمله في أن تُجنب المنطقة مزيداً من التوتر والصراعات.