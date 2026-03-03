آخر الاخبار

إصابة الركبة تضع مبابي أمام قرار صعب… والجراحة مطروحة بقوة داخل النادي الملكي معركة انتقالات محتدمة: الريال وبرشلونة وثلاثي البريميرليج يتنافسون على نجم كريستال بالاس أربيلوا يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي في الجولة 26 من الليجا اليمن يعلن تضامنه الكامل مع قطر ضد الاعتداءات الإيرانية على المنشآت المدنية مبادرة إنسانية: تمور الإفطار تصل إلى أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية أين سيقف الحوثيون من الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران؟ القيادة المركزية الأمريكية تعلن التدمير الكلي للأسطول البحري الإيراني وفقدان طهران كامل وجودها في خليج عُمان وفد تركي يزور مأرب لأول مرة لتدشين مشاريع إنسانية تشمل الغذاء والإيواء والدعم الصحي وزير الصناعة والتجارة يناقش وضع المخزون الاستراتيجي من القمح والدقيق ومواجهة التحديات الإقليمية السعودية تحبط هجومًا إيرانيًا على قاعدة الأمير سلطان الجوية وهذا ما حدث في مصفاة أرامكو

اليمن يعلن تضامنه الكامل مع قطر ضد الاعتداءات الإيرانية على المنشآت المدنية

الثلاثاء 03 مارس - آذار 2026 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - خاص
عدد القراءات 261

 

أعلن السفير اليمني لدى دولة قطر الاستاذ راجح بادي تضامن بلاده الكامل مع الدوحة إزاء ما وصفه بـ"استمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة على المنشآت المدنية"، مؤكداً دعم اليمن لأي إجراءات مشروعة تتخذها قطر لحماية سيادتها وأمنها.

وقال السفير في منشور على منصة "إكس" إن الاعتداءات "تضرب بعرض الحائط مبادئ حسن الجوار وأحكام القانون الدولي، وتستهدف أمنها واستقرارها". وأضاف أن قطر "التي عُرفت بحكمتها وسعيها الدائم إلى التهدئة وبناء الجسور وتغليب الدبلوماسية، تستحق أن تُصان سيادتها وأن يُحترم أمنها واستقرارها".

وأشار إلى أن "أي مساس بذلك هو مساس بقواعد العلاقات التي تحكم المنطقة"، معتبراً أن ما يحدث "يكشف عن نزعة عدوانية لا تفرق بين أحد ولا تحترم أي قواعد أو قيم جامعة".

وأكد السفير دعم بلاده "الكامل لدولة قطر في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية سيادتها وأمن شعبها، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، معرباً عن أمله في أن تُجنب المنطقة مزيداً من التوتر والصراعات.

 
إقراء أيضاً
أين سيقف الحوثيون من الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران؟
وفد تركي يزور مأرب لأول مرة لتدشين مشاريع إنسانية تشمل الغذاء والإيواء والدعم ال
وزير الصناعة والتجارة يناقش وضع المخزون الاستراتيجي من القمح والدقيق ومواجهة التح
  اجتماع موسع بوزارة الداخلية لإقرار خطة دمج وتنظيم التشكيلات الأمنية والإداري
الشركة اليمنية للغاز: قرارات صارمة لمعالجة الاختناقات التموينية وإغلاق المحطات غي
تحذير لسفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن بتوخي الحذر
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2026 مأرب برس | موقع الأخبار الأول