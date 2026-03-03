مبادرة إنسانية: تمور الإفطار تصل إلى أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية

الثلاثاء 03 مارس - آذار 2026 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - خاص

نفذت مؤسسة وطن التنموية مشروع توزيع تمور الإفطار على المرابطين في مختلف المناطق العسكرية والمهام الأمنية، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، في إطار جهودها الإنسانية الداعمة لأبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، عبدالله الفقيه، إن المشروع استهدف أعداداً كبيرة من المرابطين في الجبهات وقطاعات الأمن والمقاومة الشعبية، مؤكداً أن عملية التوزيع جرت بالتنسيق مع الجهات الرسمية، وتم تسليم التمور عبر مندوبي القطاعات والوحدات المتواجدة في مواقع الرباط.

وأوضح الفقيه أن توزيع تمور الإفطار يأتي تقديراً للدور الوطني الذي يؤديه المرابطون في مختلف المواقع العسكرية والأمنية، مشيراً إلى أن المشروع امتد ليشمل أسر الشهداء والجرحى والمعاقين، في لفتة إنسانية تعبّر عن وفاء المجتمع والداعمين لتضحياتهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة.

وأكد أن هذه المبادرة تمثل رسالة دعم معنوي وإنساني للمرابطين وأسرهم، وتعكس روح التكافل الاجتماعي خلال الشهر الفضيل، مجدداً التزام المؤسسة بمواصلة تنفيذ البرامج الإغاثية والتنموية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً.