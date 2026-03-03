إصابة الركبة تضع مبابي أمام قرار صعب… والجراحة مطروحة بقوة داخل النادي الملكي معركة انتقالات محتدمة: الريال وبرشلونة وثلاثي البريميرليج يتنافسون على نجم كريستال بالاس أربيلوا يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي في الجولة 26 من الليجا اليمن يعلن تضامنه الكامل مع قطر ضد الاعتداءات الإيرانية على المنشآت المدنية مبادرة إنسانية: تمور الإفطار تصل إلى أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية أين سيقف الحوثيون من الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران؟ القيادة المركزية الأمريكية تعلن التدمير الكلي للأسطول البحري الإيراني وفقدان طهران كامل وجودها في خليج عُمان وفد تركي يزور مأرب لأول مرة لتدشين مشاريع إنسانية تشمل الغذاء والإيواء والدعم الصحي وزير الصناعة والتجارة يناقش وضع المخزون الاستراتيجي من القمح والدقيق ومواجهة التحديات الإقليمية السعودية تحبط هجومًا إيرانيًا على قاعدة الأمير سلطان الجوية وهذا ما حدث في مصفاة أرامكو
نفذت مؤسسة وطن التنموية مشروع توزيع تمور الإفطار على المرابطين في مختلف المناطق العسكرية والمهام الأمنية، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، في إطار جهودها الإنسانية الداعمة لأبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية.
وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، عبدالله الفقيه، إن المشروع استهدف أعداداً كبيرة من المرابطين في الجبهات وقطاعات الأمن والمقاومة الشعبية، مؤكداً أن عملية التوزيع جرت بالتنسيق مع الجهات الرسمية، وتم تسليم التمور عبر مندوبي القطاعات والوحدات المتواجدة في مواقع الرباط.
وأوضح الفقيه أن توزيع تمور الإفطار يأتي تقديراً للدور الوطني الذي يؤديه المرابطون في مختلف المواقع العسكرية والأمنية، مشيراً إلى أن المشروع امتد ليشمل أسر الشهداء والجرحى والمعاقين، في لفتة إنسانية تعبّر عن وفاء المجتمع والداعمين لتضحياتهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة.
وأكد أن هذه المبادرة تمثل رسالة دعم معنوي وإنساني للمرابطين وأسرهم، وتعكس روح التكافل الاجتماعي خلال الشهر الفضيل، مجدداً التزام المؤسسة بمواصلة تنفيذ البرامج الإغاثية والتنموية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً.