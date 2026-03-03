القيادة المركزية الأمريكية تعلن التدمير الكلي للأسطول البحري الإيراني وفقدان طهران كامل وجودها في خليج عُمان

الثلاثاء 03 مارس - آذار 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 84

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن إيران لم يعد لديها أي سفن حربية في خليج عُمان، مؤكدة أن طهران كانت تمتلك 11 سفينة في المنطقة، لكنها فقدت وجودها البحري هناك.

وأوضحت القيادة أنها تنفذ غارات متواصلة ضد أهداف إيرانية، مشيرة إلى مشاركة أسراب متعددة من مقاتلات «إف-18» في العمليات الجارية، في ظل تصعيد عسكري متسارع في المنطقة.

في المقابل، قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن إسرائيل والولايات المتحدة هاجمتا مركز نطنز النووي في محافظة أصفهان مرتين، مطالبًا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة الهجوم والقيام بمسؤولياتها.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف هيئة الاستخبارات الرئيسية التابعة للنظام الإيراني، إلى جانب مخازن صواريخ ومنظومة تصنيع صواريخ قال إنها تمثل تهديدًا وجوديًا.

وأضاف أنه ضرب عشرات المقار القيادية في قلب طهران، كما استهدف مؤسسة القرض الحسن التي قال إنها تمول أنشطة حزب الله في لبنان، متوعدًا الحزب بدفع ثمن باهظ عقب إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.

وفي تطور لافت، أفادت وكالة رويترز نقلًا عن مصدرين بحريين بأن ناقلة النفط "أثينا نوفا توقفت في مضيق هرمز بعد تقارير عن تعرضها لهجوم بطائرتين مسيرتين إيرانيتين.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني إصابة الناقلة بطائرتين مسيرتين، مؤكدًا أنها لا تزال تحترق في المضيق.

وتعكس هذه التطورات تصعيدا غير مسبوق في وتيرة الهجمات وسط مخاوف من اتساع رقعة الصراع وتأثيره على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في المنطقة.