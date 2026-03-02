القيادة المركزية الأمريكية تعلن التدمير الكلي للأسطول البحري الإيراني وفقدان طهران كامل وجودها في خليج عُمان وفد تركي يزور مأرب لأول مرة لتدشين مشاريع إنسانية تشمل الغذاء والإيواء والدعم الصحي وزير الصناعة والتجارة يناقش وضع المخزون الاستراتيجي من القمح والدقيق ومواجهة التحديات الإقليمية السعودية تحبط هجومًا إيرانيًا على قاعدة الأمير سلطان الجوية وهذا ما حدث في مصفاة أرامكو الجيش الكويتي ينعي رقيبًا في البحرية إيران بعد خامنئي.. من يحكم الآن؟ ومن يختار المرشد؟ ومن أبرز المرشحين؟ الحكومة اللبنانية تعاقب حزب الله بعد انخراطه في الحرب الإيرانية إيران تهاجم السفن في مضيق هرمز الجيش السعودي يرفع الجاهزية وخيار الرد العسكري على إيران مطروح.. متى وكيف؟ هجوم إيراني على قطر يتسبب في ارتفاع أسعار الغاز بنسبة وصلت إلى 50%
ناقش وزير الصناعة والتجارة، الدكتور محمد الأشول، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع ممثلي مطاحن وصوامع الغلال في عدن، وعدد من المحافظات، وضع المخزون الاستراتيجي من القمح والدقيق، وسلاسل الإمداد، واستقرار الأسواق المحلية.
واطلع الوزير الاشول، على حجم المخزون الاستراتيجي من القمح والدقيق الذي يكفي لأكثر من ثلاثة أشهر، والإمدادات التي تغطي احتياجات السوق المحلي حتى ستة أشهر، بما يعزز من صمود الأمن الغذائي واستقرار الأسواق.
كما تطرق اللقاء الذي حضره وكيلا الوزارة لقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدرة، ولقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي، إلى الإجراءات المطلوبة لضمان استمرارية تدفق السلع الأساسية والحفاظ على استقرار الأسعار.
وشدّد الوزير، على أهمية التزام مطاحن وصوامع الغلال بتغطية احتياجات السوق المحلي بأسعار معقولة تتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك، بما يسهم في تعزيز الاستقرار التمويني والحد من أي اختلالات سعرية.
كما أكد على ضرورة تعزيز الاستثمارات في الصوامع والمطاحن، والتوسع في توطين الصناعات الغذائية الوطنية، للإسهام في تعزيز صمود المخزون الاستراتيجي والأمن الغذائي، خصوصاً في ظل التحديات والتطورات الإقليمية والدولية.