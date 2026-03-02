وزير الصناعة والتجارة يناقش وضع المخزون الاستراتيجي من القمح والدقيق ومواجهة التحديات الإقليمية

آخر الاخبار

الإثنين 02 مارس - آذار 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
ناقش وزير الصناعة والتجارة، الدكتور محمد الأشول، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع ممثلي مطاحن وصوامع الغلال في عدن، وعدد من المحافظات، وضع المخزون الاستراتيجي من القمح والدقيق، وسلاسل الإمداد، واستقرار الأسواق المحلية.

واطلع الوزير الاشول، على حجم المخزون الاستراتيجي من القمح والدقيق الذي يكفي لأكثر من ثلاثة أشهر، والإمدادات التي تغطي احتياجات السوق المحلي حتى ستة أشهر، بما يعزز من صمود الأمن الغذائي واستقرار الأسواق.

كما تطرق اللقاء الذي حضره وكيلا الوزارة لقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدرة، ولقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي، إلى الإجراءات المطلوبة لضمان استمرارية تدفق السلع الأساسية والحفاظ على استقرار الأسعار.

وشدّد الوزير، على أهمية التزام مطاحن وصوامع الغلال بتغطية احتياجات السوق المحلي بأسعار معقولة تتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك، بما يسهم في تعزيز الاستقرار التمويني والحد من أي اختلالات سعرية.

كما أكد على ضرورة تعزيز الاستثمارات في الصوامع والمطاحن، والتوسع في توطين الصناعات الغذائية الوطنية، للإسهام في تعزيز صمود المخزون الاستراتيجي والأمن الغذائي، خصوصاً في ظل التحديات والتطورات الإقليمية والدولية.

