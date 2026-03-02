السعودية تحبط هجومًا إيرانيًا على قاعدة الأمير سلطان الجوية وهذا ما حدث في مصفاة أرامكو

الإثنين 02 مارس - آذار 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 212

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الاثنين، أن المنظومات الدفاعية اعترضت خمس طائرات مسيّرة معادية بالقرب من قاعدة الأمير سلطان الجوية، في إطار تصدي القوات السعودية لهجمات استهدفت مواقع داخل المملكة.

وأوضح المالكي، في بيان، أنه لم تُسجل أي إصابات بين المدنيين نتيجة عملية الاعتراض، مشيراً إلى اندلاع حريق محدود داخل إحدى المنشآت نتيجة سقوط شظايا، قبل أن تتم السيطرة عليه سريعاً من قبل الجهات المختصة

وأضاف أن عملية الاعتراض تسببت في سقوط شظايا بالقرب من بعض الأعيان المدنية، مؤكداً أن الفرق المعنية باشرت التعامل مع الحادث فوراً، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنشآت واستمرار العمليات التشغيلية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الدفاع السعودية نجاح قواتها في صد هجوم بطائرتين مسيرتين على مصفاة رأس تنورة، شرقي المملكة، فيما ذكرت وكالة "رويترز" أن الهجوم أسفر عن اندلاع حريق محدود في المصفاة، ما دفع لإغلاقها احترازياً.

وأكدت السعودية في بيانات سابقة تصديها لهجمات استهدفت الرياض والمنطقة الشرقية، التي تحتضن منشآت نفطية، مشددة على رفضها وإدانتها بأشد العبارات لما وصفته بالهجمات الإيرانية السافرة.

كما أكدت أن هذه الاعتداءات لا يمكن تبريرها بأي ذريعة، خاصة في ظل تأكيد المملكة أنها لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها لاستهداف أي طرف آخر.

ومنذ صباح السبت الماضي، تشهد المنطقة تصعيداً إقليمياً متواصلاً، إذ تتعرض دول الخليج لهجمات بمسيرات وصواريخ إيرانية، تقول طهران إنها تستهدف من خلالها قواعد أمريكية في المنطقة رداً على الهجوم الأمريكي–الإسرائيلي المستمر منذ ذلك اليوم.

غير أن هذه الهجمات ألحقت أضراراً بأعيان مدنية، شملت مطارات وموانئ ومباني متعددة، بحسب بيانات رسمية في عدد من الدول المتضررة.