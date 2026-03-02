السعودية تحبط هجومًا إيرانيًا على قاعدة الأمير سلطان الجوية وهذا ما حدث في مصفاة أرامكو الجيش الكويتي ينعي رقيبًا في البحرية إيران بعد خامنئي.. من يحكم الآن؟ ومن يختار المرشد؟ ومن أبرز المرشحين؟ الحكومة اللبنانية تعاقب حزب الله بعد انخراطه في الحرب الإيرانية إيران تهاجم السفن في مضيق هرمز الجيش السعودي يرفع الجاهزية وخيار الرد العسكري على إيران مطروح.. متى وكيف؟ هجوم إيراني على قطر يتسبب في ارتفاع أسعار الغاز بنسبة وصلت إلى 50% النفط والغاز.. إيران تنتقم لمقتل خامنئي بمحاولة إستهداف منشآت حيوية في السعودية وقطر! قفزة كبيرة في أسعار النفط عقب إغلاق هرمز وتواصل الحرب على إيران قطر للطاقة تعلن توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال بسبب هحوم إيراني… تفاصيل
نعى الجيش الكويتي، اليوم الاثنين، في بيان صحفي صادر عن رئاسة الأركان العامة الرقيب وليد مجيد سليمان، أحد منتسبي القوة البحرية بالجيش الكويتي.
وقال البيان إن الرقيب، قضى مساء اليوم "أثناء أداء واجبه في إطار المهام الوطنية المنوطة بالقوات المسلحة".
وقبل قليل نعت رئاسة الأركان الكويتية رقيبا ثانيا من منتسبي القوة البحرية استشهد مساء اليوم أثناء أداء واجبه.
ومنذ السبت تتعرض الكويت وعواصم خليجية لهجمات إيرانية ''سافرة'' ردا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران ومقتل المرشد علي خامنئي.