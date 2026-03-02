الجيش الكويتي ينعي رقيبًا في البحرية

الإثنين 02 مارس - آذار 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

نعى الجيش الكويتي، اليوم الاثنين، في بيان صحفي صادر عن رئاسة الأركان العامة الرقيب وليد مجيد سليمان، أحد منتسبي القوة البحرية بالجيش الكويتي.

وقال البيان إن الرقيب، قضى مساء اليوم "أثناء أداء واجبه في إطار المهام الوطنية المنوطة بالقوات المسلحة".

وقبل قليل نعت رئاسة الأركان الكويتية رقيبا ثانيا من منتسبي القوة البحرية استشهد مساء اليوم أثناء أداء واجبه.

ومنذ السبت تتعرض الكويت وعواصم خليجية لهجمات إيرانية ''سافرة'' ردا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران ومقتل المرشد علي خامنئي.