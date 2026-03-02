الحكومة اللبنانية تعاقب حزب الله بعد انخراطه في الحرب الإيرانية

الإثنين 02 مارس - آذار 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، اليوم الاثنين، الرفض المطلق لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية في بيان عقب اجتماع الحكومة اللبنانية اليوم "إن الحكومة قررت الحظر الفوري لكافة النشاطات الأمنية والعسكرية لحزب الله، باعتبارها خارجة عن القانون، وإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية، وحصر عمله في الإطار السياسي".

واعتبرت الحكومة أن ما قام به حزب الله يشكّل خروجًا عن مقررات مجلس الوزراء".

وفجر اليوم أعلن حزب الله مهاجمة أهداف في حيفا المحتلة ردا على مقتل خامنئي، بينما ردت إسرائيل بغارات على جنوب لبنان.