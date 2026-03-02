آخر الاخبار

إيران تهاجم السفن في مضيق هرمز

الإثنين 02 مارس - آذار 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 227

قال مصدران بحريان لرويترز إن ناقلة النفط أثينا نوفا توقفت في مضيق هرمز بعد أن أفادت تقارير بتعرضها لهجوم إيراني.

هذا ما أكده الحرس الثوري الإيراني الذي قال إن ناقلة الوقود أثينا نوفا تابعة لحلفاء أمريكا، وقد أصيبت بمسيرتين ولا تزال تحترق بمضيق هرمز.

