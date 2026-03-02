إيران تهاجم السفن في مضيق هرمز

الإثنين 02 مارس - آذار 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

قال مصدران بحريان لرويترز إن ناقلة النفط أثينا نوفا توقفت في مضيق هرمز بعد أن أفادت تقارير بتعرضها لهجوم إيراني.

هذا ما أكده الحرس الثوري الإيراني الذي قال إن ناقلة الوقود أثينا نوفا تابعة لحلفاء أمريكا، وقد أصيبت بمسيرتين ولا تزال تحترق بمضيق هرمز.