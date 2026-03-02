الجيش السعودي يرفع الجاهزية وخيار الرد العسكري على إيران مطروح.. متى وكيف؟

الإثنين 02 مارس - آذار 2026 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

عدد القراءات 143

في حال شنّت إيران هجوما "منسقا" على البنية التحتية النفطية السعودية، فإن الرياض سترد عسكريا. أما إذا كان الأمر يقتصر على "مسيرة مارقة"، فستراقب الوضع وتنتظر. هذا ما أكده مصدر مقرب من الحكومة السعودية لوكالة فرانس برس الاثنين، عقب توقف العمل في بعض وحدات مصفاة رأس تنورة إثر استهدافها بمسيّرتين.

وقال المصدر: "الأمر يتوقف على ما إذا كان سيُنظر إلى هذا الهجوم على أنه استهداف مباشر لشركة أرامكو من قبل القيادة الإيرانية، أم أنه مجرد طائرة مسيرة مارقة اقتربت من الموقع. في هذه المرحلة، أعتقد أن السعودية ستراقب الوضع وتنتظر".

وأشار إلى أن الرد العسكري سيبقى خيارا مطروحا إذا اعتبرت الرياض أن طهران تشن حملة منسقة ضد المنشآت النفطية في المملكة، مضيفاً أن السعودية قد تستهدف "منشآت النفط الإيرانية" في حال ثبت وجود هجوم منظم على أرامكو.

إلى ذلك، أفاد مصدر آخر مقرب من القوات المسلحة بأن الجيش السعودي رفع مستوى جاهزيته.

ويضم مجمع رأس تنورة، الواقع على الساحل الشرقي للمملكة، إحدى أكبر مصافي النفط في الشرق الأوسط، ويُعد ركيزة أساسية لقطاع الطاقة في السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، إذ تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 550 ألف برميل يومياً.

وفي وقت سابق الاثنين، قالت وزارة الطاقة في بيان إنه "تم إيقاف بعض الوحدات التشغيلية في المصفاة بصورة احترازية، من دون أن تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته للأسواق المحلية".

من جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء تركي المالكي، أنه "تم اعتراض وتدمير مسيّرتين حاولتا مهاجمة مصفاة رأس تنورة صباح اليوم"، مشيراً إلى اندلاع "حريق محدود جراء سقوط الشظايا خلال عملية الاعتراض، من دون وقوع إصابات بين المدنيين".

وأعلنت شركة أرامكو السعودية إغلاق مصفاتها في رأس تنورة كإجراء احترازي، وذلك عقب تعرض المنشأة لهجوم بطائرة مسيرة، مؤكدة أن الوضع تحت السيطرة.

وأفاد مصدر لوكالة رويترز يوم الاثنين بتعرض المصفاة لهجوم، مما استدعى إيقاف العمليات بشكل مؤقت لضمان السلامة، في حين أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء تركي المالكي، نجاح عملية التصدي للهجوم.

وأوضح اللواء المالكي في تصريحات لقناة العربية أنه تم اعتراض مسيرتين كانتا تستهدفان المصفاة، مشيراً إلى عدم تسجيل أي إصابات بين المدنيين نتيجة عملية الاعتراض الناجحة. وأضاف أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق محدود داخل المصفاة نتيجة سقوط شظايا، إلا أنه تمت السيطرة عليه بسرعة فائقة.

في سياق متصل أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية نقلا عن مصدر عسكري أن الهجوم الذي استهدف منشآت أرامكو النفطية في السعودية صباح اليوم نفذه الإسرائيليون ويعد مثالاً لعملية "العلم المزيف"، وفق تعبيره.