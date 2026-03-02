هجوم إيراني على قطر يتسبب في ارتفاع أسعار الغاز بنسبة وصلت إلى 50%

الإثنين 02 مارس - آذار 2026 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

قفزت أسعار الغاز في أوروبا خلال تعاملات اليوم الاثنين، بنسب تراوحت بين 39% و50%، في أكبر مكاسب يومية منذ أغسطس 2023، بعد إعلان قطر وقف إنتاج وتصدير الغاز، بسبب هجوم إيراني.

وأفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن أسعار الغاز في أوروبا قفزت بنسبة 50%.

فيما ذكرت "رويترز" أنه بحلول 12:20 ظهراً بتوقيت غرينتش، ارتفع مؤشر "تي تي إف" الهولندي لعقود أبريل بنسبة 39.55% إلى 44.6 يورواً للميغاواط ساعة، فيما صعدت عقود مايو بنسبة 34.35% إلى 42.335 يورواً، وقفزت عقود يونيو بنسبة 32.85% إلى 41.48 يورواً.

ويأتي الارتفاع الحاد بعد تعطل مسارات ناقلات الغاز المسال المرتبطة بقطر، حيث أظهرت بيانات تتبع السفن توقف أو تغيير مسار 11 ناقلة متجهة إلى قطر أو قادمة منها، إلى جانب 13 ناقلة فارغة، مع مرور نحو خُمس صادرات الغاز المسال العالمية عبر مضيق هرمز.

وأشارت تقارير إلى أن التوقف في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر أسهم في تسارع موجة الصعود، بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنحو 5.2% خلال التعاملات ذاتها.

وأعلنت شركة ‌«قطر ‌للطاقة»، الاثنين، ‌تعليق ⁠إنتاج ​الغاز ⁠الطبيعي ⁠المسال ‌والمنتجات ‌المرتبطة ​به؛ بسبب ‌هجمات عسكرية ‌استهدفت ‌منشآت في ⁠رأس لفان ⁠ومسيعيد.

وقالت «قطر للطاقة»، في بيان صحافي، إنه «بسبب هجوم عسكري على مرافقها التشغيلية في مدينة راس لفان الصناعية ومدينة مسيعيد الصناعية في دولة قطر، أوقفت (قطر للطاقة) إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة».