النفط والغاز.. إيران تنتقم لمقتل خامنئي بمحاولة إستهداف منشآت حيوية في السعودية وقطر!

الإثنين 02 مارس - آذار 2026 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

عدد القراءات 209

أعلنت شركة أرامكو السعودية إغلاق مصفاتها في رأس تنورة كإجراء احترازي، وذلك عقب تعرض المنشأة لهجوم بطائرة مسيرة، مؤكدة أن الوضع تحت السيطرة.

وأفاد مصدر لوكالة رويترز يوم الاثنين بتعرض المصفاة لهجوم، مما استدعى إيقاف العمليات بشكل مؤقت لضمان السلامة، في حين أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء تركي المالكي، نجاح عملية التصدي للهجوم.

وأوضح اللواء المالكي في تصريحات لقناة العربية أنه تم اعتراض مسيرتين كانتا تستهدفان المصفاة، مشيراً إلى عدم تسجيل أي إصابات بين المدنيين نتيجة عملية الاعتراض الناجحة. وأضاف أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق محدود داخل المصفاة نتيجة سقوط شظايا، إلا أنه تمت السيطرة عليه بسرعة فائقة.

وأكدت الجهات المختصة مباشرة التعامل مع تداعيات الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنشأة واستئناف العمليات التشغيلية في أقرب وقت ممكن. يأتي هذا الحادث في سياق تصاعد التوترات الإقليمية التي شهدت هجمات إيرانية تستهدف منشآت حيوية في دول الخليج.

وفي وقت سابق، أوقفت شركة "قطر للطاقة" إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة؛ بسبب هجوم عسكري على مرافقها التشغيلية في مدينة راس لفان الصناعية ومدينة مسيعيد الصناعية.

وثمنت الشركة في بيان لها، اليوم الاثنين، العلاقات مع جميع الأطراف ذات الصلة، قائلة إنها ستستمر في التواصل بالمعلومات المتوفرة.

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع القطرية تعرض الدولة لهجوم بمسيرتين من إيران؛ استهدفت أحد خزانات المياه والتابع لمصنع من مصانع مسيعيد للطاقة، وأحد مرافق الطاقة في مدينة رأس لفان الصناعية.