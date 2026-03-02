آخر الاخبار

قطر للطاقة تعلن توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال بسبب هحوم إيراني… تفاصيل نظام غذائي للخصوبة.. 6 أطعمة تدعم جودة البويضات طبيعيا سبب ألم أعلى البطن بعد الأكل- طبيب يجيب: القولون أم المرارة ما هو انقسام البنكرياس؟ إليك الأسباب والتشخيص والعلاج غارات إسرائيلية تهز طهران.. والحرس الثوري يستهدف مكتب نتنياهو إيران تعلن مقتل 7 مسؤولين عسكريين كبار في الضربات الأمريكية الإسرائيلية الكويت تعلن سقوط مقاتلات أمريكية بأراضيها ونجاة أطقمها هجوم إيراني جديد على القواعد الأمريكية في الخليج: مسيرات وصواريخ تضرب البحرين والكويت هجوم على رأس تنورة في السعودية.. وإغلاق مصفاة نفط لـ أرامكو   اجتماع موسع بوزارة الداخلية لإقرار خطة دمج وتنظيم التشكيلات الأمنية والإدارية

قطر للطاقة تعلن توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال بسبب هحوم إيراني… تفاصيل

الإثنين 02 مارس - آذار 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات
عدد القراءات 244

 

أعلنت شركة ‌«قطر ‌للطاقة»، الاثنين، ‌تعليق ⁠إنتاج ​الغاز ⁠الطبيعي ⁠المسال ‌والمنتجات ‌المرتبطة ​به؛ بسبب ‌هجمات عسكرية ‌استهدفت ‌منشآت في ⁠رأس لفان ⁠ومسيعيد.

وقالت «قطر للطاقة»، في بيان صحافي، إنه «بسبب هجوم عسكري على مرافقها التشغيلية في مدينة راس لفان الصناعية ومدينة مسيعيد الصناعية في دولة قطر، أوقفت (قطر للطاقة) إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة».

وقفزت «أسعار الغاز الأوروبي» بأكثر من 30 في المائة عقب تعليق «قطر للطاقة» إنتاج الغاز المسال

إقراء أيضاً
موجة تسريح كبرى تضرب قطاع التقنية… الذكاء الاصطناعي يطيح بآلاف الوظائف ويثير ذعر
الصيعري: منفذ الوديعة يستعد لمرحلة انتقالية كبرى عبر منظومة التحول الرقمي والناف
السودان يكشف عن أكبر احتياطيات ذهب وحديد في تاريخه الحديث
السعودية تستثمر أكثر من 100 مليار دولار وتبدأ إنتاج الغاز في الجافورة لتعزيز مكان
الذهب يفقد بريقه فجأة… ضربة مزدوجة من الدولار ورسائل الفدرالي تهزّ السوق!
الذهب يشتعل عالمياً: قفزة صاروخية فوق 5,163 دولاراً والفضة تحطم الحواجز عند 87
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة اقتصاد

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2026 مأرب برس | موقع الأخبار الأول