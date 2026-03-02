قطر للطاقة تعلن توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال بسبب هحوم إيراني… تفاصيل نظام غذائي للخصوبة.. 6 أطعمة تدعم جودة البويضات طبيعيا سبب ألم أعلى البطن بعد الأكل- طبيب يجيب: القولون أم المرارة ما هو انقسام البنكرياس؟ إليك الأسباب والتشخيص والعلاج غارات إسرائيلية تهز طهران.. والحرس الثوري يستهدف مكتب نتنياهو إيران تعلن مقتل 7 مسؤولين عسكريين كبار في الضربات الأمريكية الإسرائيلية الكويت تعلن سقوط مقاتلات أمريكية بأراضيها ونجاة أطقمها هجوم إيراني جديد على القواعد الأمريكية في الخليج: مسيرات وصواريخ تضرب البحرين والكويت هجوم على رأس تنورة في السعودية.. وإغلاق مصفاة نفط لـ أرامكو اجتماع موسع بوزارة الداخلية لإقرار خطة دمج وتنظيم التشكيلات الأمنية والإدارية
أعلنت شركة «قطر للطاقة»، الاثنين، تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات المرتبطة به؛ بسبب هجمات عسكرية استهدفت منشآت في رأس لفان ومسيعيد.
وقالت «قطر للطاقة»، في بيان صحافي، إنه «بسبب هجوم عسكري على مرافقها التشغيلية في مدينة راس لفان الصناعية ومدينة مسيعيد الصناعية في دولة قطر، أوقفت (قطر للطاقة) إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة».
وقفزت «أسعار الغاز الأوروبي» بأكثر من 30 في المائة عقب تعليق «قطر للطاقة» إنتاج الغاز المسال