نظام غذائي للخصوبة.. 6 أطعمة تدعم جودة البويضات طبيعيا

تلعب جودة البويضات، دورا أساسيا في فرص الإخصاب ونمو الجنين خلال مراحله الأولى.ورغم أن عدد البويضات ينخفض تدريجيا مع التقدم في العمر، فإن الحفاظ على جودتها يظل عاملا حاسما يمكن دعمه عبر نمط حياة صحي وتغذية متوازنة.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور إبراهيم العتيقي، استشاري النساء والتوليد والعقم، أن النظام الغذائي لا يضمن حدوث الحمل بمفرده، لكنه يمثل عنصرا داعما مهما لتهيئة بيئة تناسلية صحية وتحسين كفاءة التبويض.

1- الخضراوات الورقية الخضراءقال الدكتور إبراهيم العتيقي إن الخضراوات الورقية مثل السبانخ واللفت غنية بحمض الفوليك (فيتامين ب9)، وهو عنصر أساسي في نمو الخلايا وتكوين الحمض النووي.

وأضاف أن الحصول على كميات كافية من حمض الفوليك قبل الحمل وخلال مراحله المبكرة يرتبط بدعم النمو الصحي للبويضات وتقليل مخاطر بعض العيوب الخلقية.

2- التوتوأشار استشاري النساء والتوليد، إلى أن التوت بأنواعه، مثل التوت الأزرق والفراولة، يحتوي على نسب مرتفعة من مضادات الأكسدة، التي تحمي الخلايا من الإجهاد التأكسدي، وهو أحد العوامل التي قد تؤثر سلبا على جودة البويضات مع مرور الوقت.

وأضاف أن الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة تساهم في دعم صحة الجهاز التناسلي وتعزيز عمليات إصلاح الخلايا.

3- المكسرات والبذوروأوضح أن المكسرات مثل اللوز والجوز، إضافة إلى بذور الكتان وعباد الشمس، تحتوي على فيتامين هـ ودهون صحية ضرورية لتوازن الهرمونات.

ولفت إلى أن استقرار الهرمونات يعد عنصرا أساسيا في انتظام الإباضة ونضوج البويضات، بينما يعمل فيتامين هـ كمضاد قوي للأكسدة يحمي الخلايا التناسلية.

4- الحبوب الكاملةوأكد الدكتور إبراهيم العتيقي أن الحبوب الكاملة مثل الشوفان والقمح الكامل والأرز البني تساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، مشيرا إلى أن اضطراب سكر الدم قد يؤثر على التوازن الهرموني وبالتالي على عملية الإباضة.وأضاف أن الكربوهيدرات المعقدة توفر طاقة مستدامة تدعم الصحة الأيضية بشكل عام.

5- البيضوبيّن أن البيض مصدر مهم للبروتين عالي الجودة والكولين، وهو عنصر يساهم في الحفاظ على سلامة أغشية الخلايا ودعم التطور الجنيني المبكر، مؤكدا أن الحصول على كميات كافية من البروتين ضروري للصحة الإنجابية.

6- منتجات الألبان كاملة الدسموأشار إلى أن بعض الدراسات ترجّح أن تناول منتجات الألبان كاملة الدسم بكميات معتدلة قد يرتبط بتحسين فرص الإباضة لدى بعض النساء، لكنه شدد على أهمية الاعتدال ضمن نظام غذائي متوازن دون إفراط.

هل تتأثر البويضات بنمط الحياة؟

وشدد الدكتور إبراهيم العتيقي على أن جودة البويضات لا تعتمد على الغذاء فقط، بل تتأثر أيضا بعدة عوامل، أبرزها: