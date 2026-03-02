سبب ألم أعلى البطن بعد الأكل- طبيب يجيب: القولون أم المرارة

الإثنين 02 مارس - آذار 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات

ألم أعلى البطن بعد الأكل يتساءل الكثير من الأشخاص عن الفرق بين المغض الناتج عن القولون والتقلصات المرتبطة بالمرارة.

في هذا السياق، يوضح الكونسلتو أسباب ألم أعلى البطن بعد الأكل، وفقًا لما ذكره الدكتور طارق البشلاوي، استشاري أمراض الباطنة.

كيف نفرق بين ألم القولون وألم المرارة أعلى البطن بعد الأكل؟

يشير البشلاوي إلى أن تحديد السبب يعتمد على طبيعة الألم ومكانه ووقته، موضحًا أن:

ألم المرارة غالبًا ما يكون في الجانب الأيمن أعلى البطن، وقد يمتد إلى الكتف الأيمن أو الظهر.يظهر عادة بعد تناول وجبة دسمة أو غنية بالدهون.

قد يصاحبه غثيان أو قيء أو شعور بالانتفاخ الشديد.

أما ألم القولون العصبي فيكون:

أكثر ارتباطًا بالانتفاخ والغازات.

قد يتحسن بعد التبرز أو إخراج الغازات.

يصاحبه أحيانًا تغير في طبيعة البراز (إمساك أو إسهال).

متى تكون المرارة سبب ألم أعلى البطن بعد الأكل؟

يوضح استشاري الباطنة أن تكرار الألم بعد الأكلات الدسمة، مع شدته واستمراره لأكثر من نصف ساعة، قد يشير إلى وجود حصوات أو التهاب بالمرارة، وهنا يتطلب الأمر إجراء سونار على البطن للتشخيص.

متى يكون القولون سبب ألم أعلى البطن بعد الأكل؟يؤكد البشلاوي أن القولون العصبي قد يسبب ألمًا في الجزء العلوي من البطن نتيجة تراكم الغازات، لكنه يكون غالبًا متغير الشدة ويرتبط بالحالة النفسية ونوع الطعام.

متى يستدعي ألم البطن بعد الأكل زيارة الطبيب؟

يشدد استشاري أمراض الباطنة على ضرورة مراجعة الطبيب إذا ظهر:

ألم شديد لا يحتمل.

ارتفاع في درجة الحرارة.

اصفرار في العينين أو الجلد.

قيء متكرر أو مستمر