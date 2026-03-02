ما هو انقسام البنكرياس؟ إليك الأسباب والتشخيص والعلاج

الإثنين 02 مارس - آذار 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات

يحدث انقسام البنكرياس، نتيجة عدم التحام قناتي البنكرياس خلال مرحلة التكوين الجنيني، ورغم أن الحالة تصيب نحو 10% من الأشخاص، فإن نسبة قليلة فقط منهم تظهر عليهم أعراض مرضية.

في هذا السياق، توضح الدكتورة ندى حامد، استشاري الباطنة والسكري، أن انقسام البنكرياس هو اختلاف تشريحي يولد به الشخص، وغالبا لا يسبب أي مشكلات صحية، ويتم اكتشافه بالصدفة أثناء إجراء فحوصات لأسباب أخرى.

كيف يحدث انقسام البنكرياس؟

خلال مرحلة تكوّن الجنين، يتشكل البنكرياس من جزأين منفصلين، لكل منهما قناة خاصة به، القناة الظهرية والقناة البطنية.

في الحالات الطبيعية، تلتحم القناتان قبل الولادة لتشكلا قناة واحدة رئيسية تنقل العصارة البنكرياسية إلى الاثني عشر.في حالات انقسام البنكرياس، لا يحدث هذا الالتحام، وتبقى القناتان منفصلتان، ما يؤدي إلى تصريف معظم الإفرازات عبر القناة الظهرية إلى فتحة أصغر تُعرف بالحليمة الصغرى.

وأشارت الدكتورة ندى حامد، إلى أن الأسباب الدقيقة لعدم التحام القناتين غير معروفة حتى الآن، إلا أن بعض الدراسات تربط الحالة بعوامل وراثية قد تزيد من قابلية الإصابة بالتهاب البنكرياس.

يسبب انقسام البنكرياس أعراضا؟

في أغلب الحالات، لا يسبب انقسام البنكرياس أي أعراض، غير أن نسبة محدودة من المرضى قد يعانون من:

التهاب البنكرياس الحاد المتكرر.

- التهاب البنكرياس المزمن.

- ألم مزمن في أعلى البطن.

- ارتفاع ضغط القناة البنكرياسية.

وأوضح الدكتورة ندى حامد أن الأعراض غالبا ما تكون مرتبطة بمضاعفات مثل التهاب البنكرياس، وليس بالانقسام نفسه، وتشمل ألما شديدا في الجزء العلوي من البطن قد يمتد إلى الظهر، وغثيانا، وقيئا، وأحيانا فقدانا في الوزن أو برازا دهنيا ذا رائحة كريهة.

كما قد تسهم عوامل أخرى في زيادة خطر التهاب البنكرياس، مثل السمنة، وتناول الكحول، وارتفاع الدهون أو الكالسيوم في الدم، إضافة إلى الاستعداد الوراثي.

كيف يتم تشخيص انقسام البنكرياس؟نظرا لغياب الأعراض في معظم الحالات، يُكتشف انقسام البنكرياس غالبا بالصدفة أثناء فحوصات تصويرية للبطن، ومن أبرز وسائل التشخيص:

التصوير بالموجات فوق الصوتية.- الأشعة المقطعية.

- الرنين المغناطيسي للقنوات الصفراوية والبنكرياس.

- المنظار التشخيصي للقنوات الصفراوية والبنكرياس.

- تحاليل إنزيمات البنكرياس مثل الأميليز والليباز.

وأكدت الدكتورة ندى حامد أن الرنين المغناطيسي للقنوات البنكرياسية يُعد من أكثر الوسائل أمانا ودقة في التشخيص، لأنه لا يتطلب تدخلا جراحيا.

ما خيارات العلاج من انقسام البنكرياس؟

إذا تم اكتشاف الحالة بالصدفة ولم تكن هناك أعراض، فلا يحتاج المريض عادةً إلى أي علاج.

وقالت الدكتورة ندى حامد، لا ننصح بالتدخل الجراحي في الحالات غير المصحوبة بأعراض، لأن المخاطر قد تفوق الفائدة.

في حال تكرار التهاب البنكرياس أو استمرار الألم، يهدف العلاج إلى تحسين تصريف العصارة البنكرياسية من خلال: