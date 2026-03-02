غارات إسرائيلية تهز طهران.. والحرس الثوري يستهدف مكتب نتنياهو

الإثنين 02 مارس - آذار 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات

في ثالث أيام حرب إيران، أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات جديدة على طهران، اليوم (الإثنين) ما أدى إلى سماع انفجارات كبيرة في أنحاء عدة من العاصمة.

وأدت الانفجارات إلى اهتزاز مبانٍ في وسط طهران، وفق وكالات الأنباء.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن أمريكا وإسرائيل شنتا غارات جوية استهدفت مركزاً تابعاً للشرطة معنياً بحماية البعثات الدبلوماسية في طهران.

وأظهرت بعض الصور دماراً واسعاً بعد هجوم على مبنى الاستخبارات المركزي في مهاباد بإيران. وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم، أنه استهدف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومقر قيادة القوات الجوية الإسرائيلية.

وجاء في بيان للحرس، نقلته وكالة أنباء «فارس»، استهداف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ومقر قائد القوات الجوية بصواريخ «خيبر».

ورصد مقطع فيديو إصابة مباشرة لصاروخ إيراني في بئر السبع، جنوب إسرائيل.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. ودوت فوق سماء القدس، سلسلة من الانفجارات، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي رصد صواريخ جديدة أطلقت من إيران.

وفيما يتواصل القصف الأمريكي الإسرائيلي على إيران لليوم الثالث على التوالي، نشر الجيش الإسرائيلي صوراً لضرباته في إيران، مؤكداً أن سلاح الجو يواصل غاراته، وتدمير منصات صاروخية في أنحاء إيران، فيما أعلن الهلال الأحمر الإيراني أن الضربات طالت 131 مدينة وأسفرت عن مقتل 555 شخصاً في إيران منذ بدء الحرب.

وقتل أمس (الأحد)، 9 أشخاص وفُقد 11 في وسط إسرائيل عندما انهار مبنى فوق ملجأ إثر ضربة مباشرة بصاروخ إيراني، كما أُصيب 7 أشخاص بجروح في ضربة وقعت مساء في منطقة القدس