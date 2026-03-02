إيران تعلن مقتل 7 مسؤولين عسكريين كبار في الضربات الأمريكية الإسرائيلية الكويت تعلن سقوط مقاتلات أمريكية بأراضيها ونجاة أطقمها هجوم إيراني جديد على القواعد الأمريكية في الخليج: مسيرات وصواريخ تضرب البحرين والكويت هجوم على رأس تنورة في السعودية.. وإغلاق مصفاة نفط لـ أرامكو اجتماع موسع بوزارة الداخلية لإقرار خطة دمج وتنظيم التشكيلات الأمنية والإدارية برايتون يحقق فوزًا صعبًا ويكسر عقدة التراجع في الدوري الإنجليزي ليلة الحسم في ڤيلودروم… مارسيليا يتسلح بثنائي الهجوم لمواجهة ليون ريال مدريد يدخل شهر الحسم بمواجهات مصيرية في الليغا ودوري الأبطال الشركة اليمنية للغاز: قرارات صارمة لمعالجة الاختناقات التموينية وإغلاق المحطات غير المرخصة عاجل: مجلس التعاون الخليجي يحذّر: أي اعتداء جديد سيُواجَه برد جماعي وسوف يجر المنطقة إلى مسارات خطيرة بسبب التصعيد الإيراني
أعلنت إيران، اليوم، مقتل سبعة من كبار مسؤوليها العسكريين جراء الهجمات التي تنفذها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على الأراضي الإيرانية، في تصعيد خطير يعكس اتساع رقعة المواجهة.
وضمت قائمة القتلى، بحسب الإعلان الرسمي، شخصيات بارزة في هرم المؤسسة العسكرية والأمنية، وهم:
▪️ اللواء محمد شيرازي – الأمين العام لمكتب المرشد الإيراني. ▪️ اللواء أكبر إبراهيم زاده – نائب الأمين العام لمكتب المرشد. ▪️ محسني مطلق – رئيس إدارة التخطيط والعمليات بهيئة الأركان العامة.
▪️ اللواء صالح أسدي – نائب رئيس مديرية استخبارات هيئة الأركان.
▪️ غلام رضا رضائيان – رئيس جهاز استخبارات إنفاذ القانون.
▪️ اللواء حسن علي تاجيك – رئيس إدارة إعداد هيئة الأركان.
▪️ اللواء محسن دره باغي – نائب رئيس مديرية إعداد القوات المسلحة والإمداد والتموين. ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد غير مسبوق في حدة الضربات المتبادلة، وسط تحذيرات من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع قد تمتد تداعياتها إلى المنطقة بأكملها.