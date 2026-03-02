إيران تعلن مقتل 7 مسؤولين عسكريين كبار في الضربات الأمريكية الإسرائيلية

الإثنين 02 مارس - آذار 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات

أعلنت إيران، اليوم، مقتل سبعة من كبار مسؤوليها العسكريين جراء الهجمات التي تنفذها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على الأراضي الإيرانية، في تصعيد خطير يعكس اتساع رقعة المواجهة.

وضمت قائمة القتلى، بحسب الإعلان الرسمي، شخصيات بارزة في هرم المؤسسة العسكرية والأمنية، وهم:

▪️ اللواء محمد شيرازي – الأمين العام لمكتب المرشد الإيراني. ▪️ اللواء أكبر إبراهيم زاده – نائب الأمين العام لمكتب المرشد. ▪️ محسني مطلق – رئيس إدارة التخطيط والعمليات بهيئة الأركان العامة.

▪️ اللواء صالح أسدي – نائب رئيس مديرية استخبارات هيئة الأركان.

▪️ غلام رضا رضائيان – رئيس جهاز استخبارات إنفاذ القانون.

▪️ اللواء حسن علي تاجيك – رئيس إدارة إعداد هيئة الأركان.

▪️ اللواء محسن دره باغي – نائب رئيس مديرية إعداد القوات المسلحة والإمداد والتموين. ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد غير مسبوق في حدة الضربات المتبادلة، وسط تحذيرات من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع قد تمتد تداعياتها إلى المنطقة بأكملها.