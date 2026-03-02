الكويت تعلن سقوط مقاتلات أمريكية بأراضيها ونجاة أطقمها

الإثنين 02 مارس - آذار 2026 الساعة 01 مساءً / مأرب برس -وكالات

أعلنت الكويت، الاثنين، سقوط طائرات حربية أمريكية في أراضيها ونجاة أطقمها، وذلك بالتزامن مع الغارات الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ فجر السبت.

ولليوم الثالث، تطلق إيران صواريخ وطائرات مسيرة على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية بينها الكويت، ردا على العدوان الإسرائيلي الأمريكي المتواصل.

وقال الجيش الكويتي في بيان: "في صباح الاثنين سقط عدد من الطائرات الحربية الأمريكية"، مع نجاة أطقمها بالكامل.

وأضاف أن الجهات المختصة باشرت فورا إجراءات البحث والإنقاذ، وتم إجلاء أطقم الطائرات ونقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. الجيش أفاد بأن "حالتهم مستقرة"، مضيفا أن "الجهات المعنية تتابع التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث".

وتابع أنه "جرى التنسيق بشكل مباشر مع القوات الأمريكية الصديقة بشأن ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات الفنية المشترك"، دون تفاصيل.

ومنذ السبت تعرضت 9 دول عربية، هي الكويت والسعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والأردن وسوريا والعراق، لهجمات من إيران. وتشن إسرائيل والولايات المتحدة منذ فجر السبت عدوانا عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات تجاه إسرائيل، كما تشن هجمات على قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، بعضها خلفت قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.

وتتعرض إيران لهذا العدوان رغم إحرازها تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو/ حزيران 2025.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجي نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودولا إقليمية صديقة للولايات المتحدة، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية