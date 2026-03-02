هجوم إيراني جديد على القواعد الأمريكية في الخليج: مسيرات وصواريخ تضرب البحرين والكويت

الإثنين 02 مارس - آذار 2026 الساعة 01 مساءً / مأرب برس -وكالات

في تصعيد جديد على خلفية التوترات المتصاعدة في المنطقة، استهدفت إيران مجددًا القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج العربي.

حيث أعلنت قيادة مركز "خاتم الأنبياء" الإيراني أن القاعدة البحرية الأمريكية في البحرين تعرضت لهجوم عن طريق أربع مسيرات هجومية، ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان من أحد الموانئ القريبة.

تزامن ذلك مع موجة من الهجمات على مواقع أمريكية أخرى في المنطقة، شملت الكويت وقطر، حيث استهدفت الهجمات مواقع تابعة للقوات الأمريكية، وفقًا للجانب الإيراني.

وفي وقت لاحق من اليوم ذاته، دوى انفجار ضخم في إمارة رأس الخيمة بالإمارات، حسب ما وثقه ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ولم يتم تحديد ما إذا كان الانفجار مرتبطًا بالهجمات الإيرانية. في الكويت، تم رصد تصاعد الدخان في محيط السفارة الأمريكية، بينما كانت فرق الإطفاء والإسعاف في الموقع.

كما تمكنت القوات الكويتية من اعتراض عدة طائرات مسيرة، دون أن تسجل إصابات، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وكانت المشاهد قد أظهرت سقوط طائرة حربية أمريكية من طراز "إف-15" في غربي الكويت، إلا أن سبب الحادث لم يتضح على الفور، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الولايات المتحدة أو السلطات الكويتية.

وتأتي هذه الهجمات في وقت حساس، حيث تشهد المنطقة تصعيدًا في الهجمات المتبادلة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

إيران ردت على الهجمات الإسرائيلية الأمريكية التي بدأت صباح السبت الماضي، والتي أسفرت عن مئات القتلى، من بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون بارزون.

كما استهدفت طهران بالصواريخ والطائرات المسيّرة قواعد ومصالح أمريكية في عدة دول عربية، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، فضلًا عن الأضرار التي لحقت بالمرافق المدنية مثل الموانئ والمباني السكنية.