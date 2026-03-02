الكويت تعلن سقوط مقاتلات أمريكية بأراضيها ونجاة أطقمها هجوم إيراني جديد على القواعد الأمريكية في الخليج: مسيرات وصواريخ تضرب البحرين والكويت هجوم على رأس تنورة في السعودية.. وإغلاق مصفاة نفط لـ أرامكو اجتماع موسع بوزارة الداخلية لإقرار خطة دمج وتنظيم التشكيلات الأمنية والإدارية برايتون يحقق فوزًا صعبًا ويكسر عقدة التراجع في الدوري الإنجليزي ليلة الحسم في ڤيلودروم… مارسيليا يتسلح بثنائي الهجوم لمواجهة ليون ريال مدريد يدخل شهر الحسم بمواجهات مصيرية في الليغا ودوري الأبطال الشركة اليمنية للغاز: قرارات صارمة لمعالجة الاختناقات التموينية وإغلاق المحطات غير المرخصة عاجل: مجلس التعاون الخليجي يحذّر: أي اعتداء جديد سيُواجَه برد جماعي وسوف يجر المنطقة إلى مسارات خطيرة بسبب التصعيد الإيراني تحذير لسفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن بتوخي الحذر
في تصعيد جديد على خلفية التوترات المتصاعدة في المنطقة، استهدفت إيران مجددًا القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج العربي.
حيث أعلنت قيادة مركز "خاتم الأنبياء" الإيراني أن القاعدة البحرية الأمريكية في البحرين تعرضت لهجوم عن طريق أربع مسيرات هجومية، ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان من أحد الموانئ القريبة.
تزامن ذلك مع موجة من الهجمات على مواقع أمريكية أخرى في المنطقة، شملت الكويت وقطر، حيث استهدفت الهجمات مواقع تابعة للقوات الأمريكية، وفقًا للجانب الإيراني.
وفي وقت لاحق من اليوم ذاته، دوى انفجار ضخم في إمارة رأس الخيمة بالإمارات، حسب ما وثقه ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ولم يتم تحديد ما إذا كان الانفجار مرتبطًا بالهجمات الإيرانية. في الكويت، تم رصد تصاعد الدخان في محيط السفارة الأمريكية، بينما كانت فرق الإطفاء والإسعاف في الموقع.
كما تمكنت القوات الكويتية من اعتراض عدة طائرات مسيرة، دون أن تسجل إصابات، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).
وكانت المشاهد قد أظهرت سقوط طائرة حربية أمريكية من طراز "إف-15" في غربي الكويت، إلا أن سبب الحادث لم يتضح على الفور، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الولايات المتحدة أو السلطات الكويتية.
وتأتي هذه الهجمات في وقت حساس، حيث تشهد المنطقة تصعيدًا في الهجمات المتبادلة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.
إيران ردت على الهجمات الإسرائيلية الأمريكية التي بدأت صباح السبت الماضي، والتي أسفرت عن مئات القتلى، من بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون بارزون.
كما استهدفت طهران بالصواريخ والطائرات المسيّرة قواعد ومصالح أمريكية في عدة دول عربية، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، فضلًا عن الأضرار التي لحقت بالمرافق المدنية مثل الموانئ والمباني السكنية.