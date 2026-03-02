الكويت تعلن سقوط مقاتلات أمريكية بأراضيها ونجاة أطقمها هجوم إيراني جديد على القواعد الأمريكية في الخليج: مسيرات وصواريخ تضرب البحرين والكويت هجوم على رأس تنورة في السعودية.. وإغلاق مصفاة نفط لـ أرامكو اجتماع موسع بوزارة الداخلية لإقرار خطة دمج وتنظيم التشكيلات الأمنية والإدارية برايتون يحقق فوزًا صعبًا ويكسر عقدة التراجع في الدوري الإنجليزي ليلة الحسم في ڤيلودروم… مارسيليا يتسلح بثنائي الهجوم لمواجهة ليون ريال مدريد يدخل شهر الحسم بمواجهات مصيرية في الليغا ودوري الأبطال الشركة اليمنية للغاز: قرارات صارمة لمعالجة الاختناقات التموينية وإغلاق المحطات غير المرخصة عاجل: مجلس التعاون الخليجي يحذّر: أي اعتداء جديد سيُواجَه برد جماعي وسوف يجر المنطقة إلى مسارات خطيرة بسبب التصعيد الإيراني تحذير لسفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن بتوخي الحذر
تعرضت إحدى منشآت شركة "أرامكو" للنفط شرق السعودية إلى هجوم بطائرة مسيرة، صباح اليوم الاثنين.
وقالت مصادر لوكالة "رويترز"، إن شركة أرامكو السعودية أغلقت المصفاة التابعة لها في رأس تنورة كإجراء احترازي بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة، مضيفة أن الوضع تحت السيطرة.
وفي وقت لاحق، قال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية إنه "جرى اعتراض وتدمير مسيّرتين حاولتا مهاجمة مصفاة رأس تنورة صباح اليوم"، دون مزيد من التفاصيل