هجوم على رأس تنورة في السعودية.. وإغلاق مصفاة نفط لـ أرامكو

الإثنين 02 مارس - آذار 2026 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -وكالات
عدد القراءات 269

 

تعرضت إحدى منشآت شركة "أرامكو" للنفط شرق السعودية إلى هجوم بطائرة مسيرة، صباح اليوم الاثنين.

وقالت مصادر لوكالة "رويترز"، إن شركة أرامكو السعودية أغلقت المصفاة التابعة لها في رأس تنورة كإجراء احترازي بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة، مضيفة أن الوضع تحت السيطرة.

وفي وقت لاحق، قال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية إنه "جرى اعتراض وتدمير مسيّرتين حاولتا مهاجمة مصفاة رأس تنورة صباح اليوم"، دون مزيد من التفاصيل

