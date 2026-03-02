اجتماع موسع بوزارة الداخلية لإقرار خطة دمج وتنظيم التشكيلات الأمنية والإدارية برايتون يحقق فوزًا صعبًا ويكسر عقدة التراجع في الدوري الإنجليزي ليلة الحسم في ڤيلودروم… مارسيليا يتسلح بثنائي الهجوم لمواجهة ليون ريال مدريد يدخل شهر الحسم بمواجهات مصيرية في الليغا ودوري الأبطال الشركة اليمنية للغاز: قرارات صارمة لمعالجة الاختناقات التموينية وإغلاق المحطات غير المرخصة عاجل: مجلس التعاون الخليجي يحذّر: أي اعتداء جديد سيُواجَه برد جماعي وسوف يجر المنطقة إلى مسارات خطيرة بسبب التصعيد الإيراني تحذير لسفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن بتوخي الحذر ترامب يعلن عن ضربة قاسية أطاحت بقيادات إيرانية بارزة في إطار عملية الغضب الملحمي اتحاد طلاب اليمن في العراق يوقّع شراكة استراتيجية مع اتحاد جامعة تعز لإطلاق برامج تدريبية وثقافية ومبادرات أكاديمية مشتركة السعودية تستدعي سفير إيران والإمارات تغلق سفارتها في طهران
ترأس وزير الداخلية، اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم، اجتماع اللجنة الإدارية العليا المكلّفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري.
وضم الاجتماع، رئيس اللجنة قائد قوات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية، اللواء الدكتور عبدالسلام الجمالي واعضاء اللجنة، ووكيل قطاع الموارد البشرية والمالية بوزارة الداخلية، اللواء الدكتور قائد عاطف.
واستعرض وزير الداخلية، قرار فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي القاضي بتشكيل اللجنة..موضحًا أن مهامها تتمثل في دمج الوحدات الأمنية، وتنظيم التشكيلات، وتوحيد الجوانب المالية والإدارية والعملياتية، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتعزيز الجاهزية الأمنية.
وأكد اللواء حيدان، أهمية قيام اللجنة بالمهام الموكلة إليها بمسؤولية وطنية عالية، والعمل وفق خطة زمنية واضحة تضمن تحقيق الأهداف المنشودة، وبما يعزز من كفاءة الموارد البشرية ويحسن من مستوى الأداء المؤسسي في مختلف قطاعات الوزارة.
وأقرت اللجنة، خطة عملها التنفيذية، كما أصدرت عددًا من التعليمات التنظيمية الكفيلة بتسيير أعمالها، واستكمال إجراءات الحصر والتقييم وفقًا للمعايير المعتمدة.