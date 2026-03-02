  اجتماع موسع بوزارة الداخلية لإقرار خطة دمج وتنظيم التشكيلات الأمنية والإدارية

الإثنين 02 مارس - آذار 2026 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

ترأس وزير الداخلية، اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم، اجتماع اللجنة الإدارية العليا المكلّفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري.

وضم الاجتماع، رئيس اللجنة قائد قوات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية، اللواء الدكتور عبدالسلام الجمالي واعضاء اللجنة، ووكيل قطاع الموارد البشرية والمالية بوزارة الداخلية، اللواء الدكتور قائد عاطف.

واستعرض وزير الداخلية، قرار فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي القاضي بتشكيل اللجنة..موضحًا أن مهامها تتمثل في دمج الوحدات الأمنية، وتنظيم التشكيلات، وتوحيد الجوانب المالية والإدارية والعملياتية، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتعزيز الجاهزية الأمنية.

وأكد اللواء حيدان، أهمية قيام اللجنة بالمهام الموكلة إليها بمسؤولية وطنية عالية، والعمل وفق خطة زمنية واضحة تضمن تحقيق الأهداف المنشودة، وبما يعزز من كفاءة الموارد البشرية ويحسن من مستوى الأداء المؤسسي في مختلف قطاعات الوزارة.

وأقرت اللجنة، خطة عملها التنفيذية، كما أصدرت عددًا من التعليمات التنظيمية الكفيلة بتسيير أعمالها، واستكمال إجراءات الحصر والتقييم وفقًا للمعايير المعتمدة.