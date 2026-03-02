برايتون يحقق فوزًا صعبًا ويكسر عقدة التراجع في الدوري الإنجليزي ليلة الحسم في ڤيلودروم… مارسيليا يتسلح بثنائي الهجوم لمواجهة ليون ريال مدريد يدخل شهر الحسم بمواجهات مصيرية في الليغا ودوري الأبطال الشركة اليمنية للغاز: قرارات صارمة لمعالجة الاختناقات التموينية وإغلاق المحطات غير المرخصة عاجل: مجلس التعاون الخليجي يحذّر: أي اعتداء جديد سيُواجَه برد جماعي وسوف يجر المنطقة إلى مسارات خطيرة بسبب التصعيد الإيراني تحذير لسفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن بتوخي الحذر ترامب يعلن عن ضربة قاسية أطاحت بقيادات إيرانية بارزة في إطار عملية الغضب الملحمي اتحاد طلاب اليمن في العراق يوقّع شراكة استراتيجية مع اتحاد جامعة تعز لإطلاق برامج تدريبية وثقافية ومبادرات أكاديمية مشتركة السعودية تستدعي سفير إيران والإمارات تغلق سفارتها في طهران وجهاء وأبناء سنحان وبني بهلول وبلاد الروس في مأرب يدعون إلى استغلال تهاوي إيران لدحر الحوثي
حقق فريق برايتون فوزًا صعبًا ومهمًا على نوتنجهام فورست بنتيجة 2-1 على أرضه في ملعب "أميكس"، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحصد "النوارس" انتصارهم الثاني على التوالي للمرة الأولى منذ شهر نوفمبر الماضي.
انطلقت المباراة بإيقاع سريع، وشهدت محاولات مبكرة من كلا الفريقين لاختبار حارسي المرمى، لكن برايتون كان السباق بالتسجيل؛ حيث افتتح دييجو جوميز النتيجة في الدقيقة السادسة، مستغلاً تمريرة مثالية من باسكال جروس ليطلق تسديدة نصف طائرة رائعة استقرت في الزاوية البعيدة للمرمى.
لم ينتظر نوتنجهام طويلاً للرد، فبعد نحو سبع دقائق فقط، نجح مورجان جيبس-وايت في إدراك التعادل في الدقيقة 13 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، بعد مجهود وتمريرة من إيجور جيسوس، لكن احتفالات الضيوف لم تستمر طويلاً.
برايتون استعاد التقدم بسرعة فائقة بعد دقيقتين فقط، حيث هيأ جاك هينشلوود الكرة لزميله داني ويلبيك الذي استدار وسدد الكرة داخل الشباك في الدقيقة 15، مسجلاً هدفه العاشر هذا الموسم في البريميرليج، ليؤمن النتيجة النهائية للمباراة.
بهذا الانتصار، عزز برايتون موقعه ليحتل المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة، بينما بقي نوتنجهام فورست في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة، متمسكًا بفارق نقطتين عن منطقة الخطر.