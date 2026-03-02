برايتون يحقق فوزًا صعبًا ويكسر عقدة التراجع في الدوري الإنجليزي

الإثنين 02 مارس - آذار 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 121

حقق فريق برايتون فوزًا صعبًا ومهمًا على نوتنجهام فورست بنتيجة 2-1 على أرضه في ملعب "أميكس"، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحصد "النوارس" انتصارهم الثاني على التوالي للمرة الأولى منذ شهر نوفمبر الماضي.

انطلقت المباراة بإيقاع سريع، وشهدت محاولات مبكرة من كلا الفريقين لاختبار حارسي المرمى، لكن برايتون كان السباق بالتسجيل؛ حيث افتتح دييجو جوميز النتيجة في الدقيقة السادسة، مستغلاً تمريرة مثالية من باسكال جروس ليطلق تسديدة نصف طائرة رائعة استقرت في الزاوية البعيدة للمرمى.

لم ينتظر نوتنجهام طويلاً للرد، فبعد نحو سبع دقائق فقط، نجح مورجان جيبس-وايت في إدراك التعادل في الدقيقة 13 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، بعد مجهود وتمريرة من إيجور جيسوس، لكن احتفالات الضيوف لم تستمر طويلاً.

برايتون استعاد التقدم بسرعة فائقة بعد دقيقتين فقط، حيث هيأ جاك هينشلوود الكرة لزميله داني ويلبيك الذي استدار وسدد الكرة داخل الشباك في الدقيقة 15، مسجلاً هدفه العاشر هذا الموسم في البريميرليج، ليؤمن النتيجة النهائية للمباراة.

بهذا الانتصار، عزز برايتون موقعه ليحتل المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة، بينما بقي نوتنجهام فورست في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة، متمسكًا بفارق نقطتين عن منطقة الخطر.