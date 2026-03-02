برايتون يحقق فوزًا صعبًا ويكسر عقدة التراجع في الدوري الإنجليزي ليلة الحسم في ڤيلودروم… مارسيليا يتسلح بثنائي الهجوم لمواجهة ليون ريال مدريد يدخل شهر الحسم بمواجهات مصيرية في الليغا ودوري الأبطال الشركة اليمنية للغاز: قرارات صارمة لمعالجة الاختناقات التموينية وإغلاق المحطات غير المرخصة عاجل: مجلس التعاون الخليجي يحذّر: أي اعتداء جديد سيُواجَه برد جماعي وسوف يجر المنطقة إلى مسارات خطيرة بسبب التصعيد الإيراني تحذير لسفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن بتوخي الحذر ترامب يعلن عن ضربة قاسية أطاحت بقيادات إيرانية بارزة في إطار عملية الغضب الملحمي اتحاد طلاب اليمن في العراق يوقّع شراكة استراتيجية مع اتحاد جامعة تعز لإطلاق برامج تدريبية وثقافية ومبادرات أكاديمية مشتركة السعودية تستدعي سفير إيران والإمارات تغلق سفارتها في طهران وجهاء وأبناء سنحان وبني بهلول وبلاد الروس في مأرب يدعون إلى استغلال تهاوي إيران لدحر الحوثي
أعلن الجهاز الفني لأولمبيك مارسيليا عن التشكيلة الأساسية التي ستواجه أولمبيك ليون مساء اليوم على ملعب "ڤيلودروم"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي، حيث يعوّل الفريق على ثنائي الهجوم جرينوود وأوباميانج في هذه المواجهة الحاسمة.
التشكيلة الرسمية لمارسيليا ضمت الحارس رولي، وفي الدفاع: ويه، باليردي، أجيرد، وإيمرسون. أما خط الوسط فسيعتمد على كوندوجبيا، تيمبر، وهويبيري، بينما يقود الهجوم الثلاثي جرينوود، تراوري، وأوباميانج.
من جانبه، استقر تشكيل أولمبيك ليون على الحارس دومينيك جريفز، وخط دفاع يضم نايلز، ماتا، تاجليافيكو، ونياخاث. وفي الوسط سيلعب مورتون، تيسير، وتوليسو، مع هجوم مكون من إندريك، ياريمتشوك، ونارتاي.
تكتسب هذه القمة أهمية قصوى في جدول الترتيب؛ حيث يحتل ليون المركز الثالث برصيد 45 نقطة، متقدماً بخمس نقاط على مارسيليا الرابع (40 نقطة). يسعى مارسيليا للخروج من دوامة النتائج السلبية الأخيرة التي أعقبت رحيل المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي، بينما يقاتل ليون للحفاظ على موقعه المؤهل لدوري أبطال أوروبا.