ليلة الحسم في ڤيلودروم… مارسيليا يتسلح بثنائي الهجوم لمواجهة ليون

الإثنين 02 مارس - آذار 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أعلن الجهاز الفني لأولمبيك مارسيليا عن التشكيلة الأساسية التي ستواجه أولمبيك ليون مساء اليوم على ملعب "ڤيلودروم"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي، حيث يعوّل الفريق على ثنائي الهجوم جرينوود وأوباميانج في هذه المواجهة الحاسمة.

التشكيلة الرسمية لمارسيليا ضمت الحارس رولي، وفي الدفاع: ويه، باليردي، أجيرد، وإيمرسون. أما خط الوسط فسيعتمد على كوندوجبيا، تيمبر، وهويبيري، بينما يقود الهجوم الثلاثي جرينوود، تراوري، وأوباميانج.

من جانبه، استقر تشكيل أولمبيك ليون على الحارس دومينيك جريفز، وخط دفاع يضم نايلز، ماتا، تاجليافيكو، ونياخاث. وفي الوسط سيلعب مورتون، تيسير، وتوليسو، مع هجوم مكون من إندريك، ياريمتشوك، ونارتاي.

تكتسب هذه القمة أهمية قصوى في جدول الترتيب؛ حيث يحتل ليون المركز الثالث برصيد 45 نقطة، متقدماً بخمس نقاط على مارسيليا الرابع (40 نقطة). يسعى مارسيليا للخروج من دوامة النتائج السلبية الأخيرة التي أعقبت رحيل المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي، بينما يقاتل ليون للحفاظ على موقعه المؤهل لدوري أبطال أوروبا.