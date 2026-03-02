برايتون يحقق فوزًا صعبًا ويكسر عقدة التراجع في الدوري الإنجليزي ليلة الحسم في ڤيلودروم… مارسيليا يتسلح بثنائي الهجوم لمواجهة ليون ريال مدريد يدخل شهر الحسم بمواجهات مصيرية في الليغا ودوري الأبطال الشركة اليمنية للغاز: قرارات صارمة لمعالجة الاختناقات التموينية وإغلاق المحطات غير المرخصة عاجل: مجلس التعاون الخليجي يحذّر: أي اعتداء جديد سيُواجَه برد جماعي وسوف يجر المنطقة إلى مسارات خطيرة بسبب التصعيد الإيراني تحذير لسفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن بتوخي الحذر ترامب يعلن عن ضربة قاسية أطاحت بقيادات إيرانية بارزة في إطار عملية الغضب الملحمي اتحاد طلاب اليمن في العراق يوقّع شراكة استراتيجية مع اتحاد جامعة تعز لإطلاق برامج تدريبية وثقافية ومبادرات أكاديمية مشتركة السعودية تستدعي سفير إيران والإمارات تغلق سفارتها في طهران وجهاء وأبناء سنحان وبني بهلول وبلاد الروس في مأرب يدعون إلى استغلال تهاوي إيران لدحر الحوثي
يستعد الإسباني ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفريق ريال مدريد، لمواجهة تحدٍ استثنائي ومحوري خلال شهر مارس، حيث يمثل هذا الشهر اختباراً حقيقياً لصلابة الفريق وقدرته على المنافسة على كافة الجبهات، خاصة مع تلاحم المواعيد وغياب لاعبين مؤثرين.
تتجه أنظار عشاق الملكي نحو الإثنين المقبل، حيث يستهل الفريق مشواره في هذا الشهر الصعب بمواجهة خيتافي ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني للموسم 2025/2026، وذلك بعد أن نجح الفريق في حجز مقعده في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بتجاوز عقبة بنفيكا بمجموع 3 أهداف لهدف.
ووفقاً لما كشفته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن شهر مارس يحمل طابع "رد الاعتبار" لريال مدريد؛ إذ يضم جدول المباريات مواجهات مع خصوم سبق لهم أن عرقلو مسيرة الفريق في النصف الأول من الموسم، مما يجعل هذا الشهر فرصة ذهبية لاستعادة الثقة والزخم.
تبدأ الرحلة الشاقة بمواجهتي خيتافي وسيلتا فيجو في الليغا، قبل أن يصطدم الفريق بمانشستر سيتي في دوري الأبطال، وهي مباراة تحمل ثقلاً عاطفياً خاصاً، نظراً لارتباطها بذكريات هزيمة سابقة في الدوري كانت أحد العوامل التي أثرت على مسيرة المدرب السابق تشابي ألونسو.
ويسبق لقاء الإياب الأوروبي مواجهة ضد إلتشي، ليُختتم الشهر بديربي العاصمة الملتهب أمام أتلتيكو مدريد، والذي يسعى فيه ريال مدريد للانتقام من خسارة الخماسية التي مُني بها في الدور الأول من الليغا. هذا الجدول المزدحم، المقترن باحتمالية غياب النجم كيليان مبابي، يضع قدرة أربيلوا على إدارة الأزمات تحت المجهر.