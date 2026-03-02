ريال مدريد يدخل شهر الحسم بمواجهات مصيرية في الليغا ودوري الأبطال

الإثنين 02 مارس - آذار 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

يستعد الإسباني ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفريق ريال مدريد، لمواجهة تحدٍ استثنائي ومحوري خلال شهر مارس، حيث يمثل هذا الشهر اختباراً حقيقياً لصلابة الفريق وقدرته على المنافسة على كافة الجبهات، خاصة مع تلاحم المواعيد وغياب لاعبين مؤثرين.

تتجه أنظار عشاق الملكي نحو الإثنين المقبل، حيث يستهل الفريق مشواره في هذا الشهر الصعب بمواجهة خيتافي ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني للموسم 2025/2026، وذلك بعد أن نجح الفريق في حجز مقعده في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بتجاوز عقبة بنفيكا بمجموع 3 أهداف لهدف.

ووفقاً لما كشفته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن شهر مارس يحمل طابع "رد الاعتبار" لريال مدريد؛ إذ يضم جدول المباريات مواجهات مع خصوم سبق لهم أن عرقلو مسيرة الفريق في النصف الأول من الموسم، مما يجعل هذا الشهر فرصة ذهبية لاستعادة الثقة والزخم.

تبدأ الرحلة الشاقة بمواجهتي خيتافي وسيلتا فيجو في الليغا، قبل أن يصطدم الفريق بمانشستر سيتي في دوري الأبطال، وهي مباراة تحمل ثقلاً عاطفياً خاصاً، نظراً لارتباطها بذكريات هزيمة سابقة في الدوري كانت أحد العوامل التي أثرت على مسيرة المدرب السابق تشابي ألونسو.

ويسبق لقاء الإياب الأوروبي مواجهة ضد إلتشي، ليُختتم الشهر بديربي العاصمة الملتهب أمام أتلتيكو مدريد، والذي يسعى فيه ريال مدريد للانتقام من خسارة الخماسية التي مُني بها في الدور الأول من الليغا. هذا الجدول المزدحم، المقترن باحتمالية غياب النجم كيليان مبابي، يضع قدرة أربيلوا على إدارة الأزمات تحت المجهر.