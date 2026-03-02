الشركة اليمنية للغاز: قرارات صارمة لمعالجة الاختناقات التموينية وإغلاق المحطات غير المرخصة عاجل: مجلس التعاون الخليجي يحذّر: أي اعتداء جديد سيُواجَه برد جماعي وسوف يجر المنطقة إلى مسارات خطيرة بسبب التصعيد الإيراني تحذير لسفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن بتوخي الحذر ترامب يعلن عن ضربة قاسية أطاحت بقيادات إيرانية بارزة في إطار عملية الغضب الملحمي اتحاد طلاب اليمن في العراق يوقّع شراكة استراتيجية مع اتحاد جامعة تعز لإطلاق برامج تدريبية وثقافية ومبادرات أكاديمية مشتركة السعودية تستدعي سفير إيران والإمارات تغلق سفارتها في طهران وجهاء وأبناء سنحان وبني بهلول وبلاد الروس في مأرب يدعون إلى استغلال تهاوي إيران لدحر الحوثي الجبرني: مقتل خامنئي يضع الحوثي أمام فراغ استراتيجي ومرحلة معقدة في محور المقاومة بعد غياب أبرز قادتهم الناشط جلال الصلاحي يتهرّب من المثول أمام الشرطة والنيابة في السعودية بعد دعوى رفعتها ضده الدكتورة ألفت الدبعي بيان لنجل شاه إيران حول مقتل خامنئي ومستقبل البلاد.. ماذا قال؟
أقرت الشركة اليمنية للغاز، مساء اليوم، حزمة من الإجراءات الفنية والرقابية لضمان استقرار إمدادات الغاز المنزلي في المحافظات المحررة، تزامناً مع مراجعة خطة طوارئ شاملة لتأمين احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، وسط تحذيرات شديدة للمتلاعبين والمهرّبين.
وحسب بيان صادر عن الشركة- عقد المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، المهندس محسن حمد وهيط، اجتماعاً موسعاً مساء الأحد مقر الإدارة العامة بمحافظة مأرب، ضم قيادات الدوائر التجارية والمالية والتقنية، لمناقشة التحديات التموينية الراهنة ووضع حد للاختلالات في بعض المناطق.
واستعرض الاجتماع تقارير فنية أكدت استقرار تدفق مادة الغاز المنزلي في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة تعز وفق الجداول الزمنية المعتمدة.
وفي المقابل، اتخذت الشركة قرارات "صارمة" لمعالجة الاختناقات التموينية في محافظة شبوة، شملت إرسال لجنة فنية للنزول الميداني الفوري، والتنسيق مع السلطة المحلية لإغلاق "طرمبات" الغاز غير المرخصة، مع إيقاف تزويد أي محطات تموينية تمد المواقع غير القانونية بالمادة.
وعلى صعيد التحضيرات الموسمية، راجع المهندس وهيط الخطة التموينية الخاصة بشهر رمضان المبارك، موجهاً بزيادة المعروض من مادة الغاز لمواجهة الطلب المتزايد المتوقع، مشدداً على ضرورة سد أي فجوات تموينية قد تستغلها السوق السوداء للتأثير على معيشة المواطنين.
وفي ختام الاجتماع، وجهت الشركة دعوة عاجلة للسلطات المحلية في محافظات (مأرب، شبوة، أبين، لحج، والضالع) لرفع مستوى التنسيق الرقابي والأمني. وأكدت الشركة على ضرورة تفعيل الأدوات القانونية لضبط المهرّبين والمتلاعبين بالأسعار، وإحالتهم إلى القضاء لضمان وصول هذه المادة الحيوية لمستحقيها بالسعر الرسمي.