تحذير لسفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن بتوخي الحذر

الإثنين 02 مارس - آذار 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

دعت المهمة البحرية الأوربية "أسبيدس" سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن لتوخي الحذّر، من احتمالية حدوث هجمات بحرية ضمن تداعيات الهجمات التي تشنها أميركا وإسرائيل على إيران.

وقالت المهمة في تغريدات على صفحتها بمنصة إكس،"في أعقاب العمليات العسكرية الأميركية الإسرائيلية ضد إيران، هدد الحوثيون، وفقاً لمصادر نفتها الجماعة لاحقاً بشن هجمات جديدة ضد إسرائيل والسفن الأميركية ومصالحها وشحنها في البحر الأحمر وخليج عدن".

وأضافت: "ندعو قطاع الشحن إلى توخي الحذر والوعي بأنه لا يمكن استبعاد وقوع هجمات على جميع أنواع الشحن".

وأكدت أن أصولها في منطقة العمليات، ستبقى في حالة تأهب قصوى، وهي على أهبة الاستعداد للمساهمة في حدود إمكانياتها وقدراتها لحماية الأرواح في البحر. وحماية الملاحة الدولية في أحد أهم الممرات التجارية البحرية وأكثرها عرضة للخطر.

ومؤخراً، أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد مهمته البحرية «أسبيدس» لعام إضافي حتى 28 فبراير 2027، في مؤشر على استمرار المخاطر التي تواجه خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق مهمة «أسبيدس» في 19 فبراير 2024، عقب تصاعد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن منذ أواخر 2023، بهدف حماية السفن وضمان حرية الملاحة وفق قواعد القانون الدولي.

وأعلنت المهمة البحرية الأوروبية، في بيان سابق بعد إكمالها 23 شهراً من العمليات، أن وحداتها الحربية وفّرت الحماية والدعم الوثيق لأكثر من 1450 سفينة تجارية أثناء عبورها الجزء الجنوبي من البحر الأحمر، الذي شهد هجمات متكررة على حركة الشحن الدولي.

وتتكون العملية حالياً من وحدتين بحريتين وأكثر من 390 بحاراً من 21 دولة أوروبية مشاركة، فيما يقع مقر قيادتها في مدينة لاريسا اليونانية، تحت قيادة الأميرال البحري فاسيليوس غريبيريس.

وتغطي مهمة «أسبيدس» نطاقاً عملياتياً يشمل محيط مضيق باب المندب، والبحر الأحمر، وخليج عدن، وبحر العرب، وخليج عُمان، وصولاً إلى مضيق هرمز، في إطار ما تصفه بروكسل بعملية دفاعية تهدف إلى حماية السفن التجارية وتأمين خطوط الاتصال البحرية الرئيسية.