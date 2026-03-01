ترامب يعلن عن ضربة قاسية أطاحت بقيادات إيرانية بارزة في إطار عملية  الغضب الملحمي

الأحد 01 مارس - آذار 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد، إن 48 من قادة إيران قتلوا "دفعة واحدة" خلال العمليات العسكرية الأمريكية - الإسرائيلية المستمرة في إيران لليوم الثاني على التوالي.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة (فوكس نيوز) الأمريكية " نعرف عدد الأهداف المتبقية في إيران التي يجب ضربها"، مؤكداً استمرار عملية "الغضب الملحمي".

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، أودى بحياة أكثر من 200 شخص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وردت طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات تجاه إسرائيل، كما شنت هجمات على 27 قاعدة أمريكية بدول في المنطقة، بعضها أصاب أشخاصا وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.

وتتعرض إيران لهذا الهجوم رغم إحرازها تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو/ حزيران 2025.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجي نووي وصاروخي يهددان إسرائيل، الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تمتلك ترسانة أسلحة نووية، ودولا إقليمية صديقة للولايات المتحدة، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.