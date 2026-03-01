الشركة اليمنية للغاز: قرارات صارمة لمعالجة الاختناقات التموينية وإغلاق المحطات غير المرخصة عاجل: مجلس التعاون الخليجي يحذّر: أي اعتداء جديد سيُواجَه برد جماعي وسوف يجر المنطقة إلى مسارات خطيرة بسبب التصعيد الإيراني تحذير لسفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن بتوخي الحذر ترامب يعلن عن ضربة قاسية أطاحت بقيادات إيرانية بارزة في إطار عملية الغضب الملحمي اتحاد طلاب اليمن في العراق يوقّع شراكة استراتيجية مع اتحاد جامعة تعز لإطلاق برامج تدريبية وثقافية ومبادرات أكاديمية مشتركة السعودية تستدعي سفير إيران والإمارات تغلق سفارتها في طهران وجهاء وأبناء سنحان وبني بهلول وبلاد الروس في مأرب يدعون إلى استغلال تهاوي إيران لدحر الحوثي الجبرني: مقتل خامنئي يضع الحوثي أمام فراغ استراتيجي ومرحلة معقدة في محور المقاومة بعد غياب أبرز قادتهم الناشط جلال الصلاحي يتهرّب من المثول أمام الشرطة والنيابة في السعودية بعد دعوى رفعتها ضده الدكتورة ألفت الدبعي بيان لنجل شاه إيران حول مقتل خامنئي ومستقبل البلاد.. ماذا قال؟
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد، إن 48 من قادة إيران قتلوا "دفعة واحدة" خلال العمليات العسكرية الأمريكية - الإسرائيلية المستمرة في إيران لليوم الثاني على التوالي.
وقال ترامب في مقابلة مع قناة (فوكس نيوز) الأمريكية " نعرف عدد الأهداف المتبقية في إيران التي يجب ضربها"، مؤكداً استمرار عملية "الغضب الملحمي".
ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، أودى بحياة أكثر من 200 شخص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.
وردت طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات تجاه إسرائيل، كما شنت هجمات على 27 قاعدة أمريكية بدول في المنطقة، بعضها أصاب أشخاصا وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.
وتتعرض إيران لهذا الهجوم رغم إحرازها تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو/ حزيران 2025.
وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجي نووي وصاروخي يهددان إسرائيل، الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تمتلك ترسانة أسلحة نووية، ودولا إقليمية صديقة للولايات المتحدة، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.