اتحاد طلاب اليمن في العراق يوقّع شراكة استراتيجية مع اتحاد جامعة تعز لإطلاق برامج تدريبية وثقافية ومبادرات أكاديمية مشتركة

الأحد 01 مارس - آذار 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

وقّع اتحاد الطلاب اليمنيين في العراق اتفاقية شراكة استراتيجية مع اتحاد طلاب اليمن جامعة تعز، في خطوة تعيد صياغة العلاقة بين الامتداد الطلابي في الداخل ونظيره في الخارج ضمن إطار مؤسسي محكوم بالأهداف والالتزامات والنتائج.

نصّت الاتفاقية على إطلاق برامج مشتركة في التدريب والتأهيل المهني وفق معايير سوق العمل، وتنظيم أنشطة ثقافية وفنية تعزز الوعي الجمعي والهوية الوطنية، وتنفيذ مبادرات تطوعية ذات أثر مباشر، إلى جانب إنشاء مسارات للدعم الأكاديمي والإرشاد الطلابي تقوم على تنسيق منهجي وتحديد دقيق للاختصاصات، مع صون الاستقلال التنظيمي لكل طرف.

وأوضح رئيس اتحاد الطلبة اليمنيين في العراق د. عبد الرحمن محمد الحداد أن الاتفاق يمثّل انتقالًا من الفعل المناسباتي إلى البناء المؤسسي طويل الأمد، عبر شراكة تُدار بأدوات تخطيط واضحة وتستثمر الكفاءات الطلابية ضمن رؤية إنتاج معرفي ومجتمعي منظم.

وأكد عماد الدين الغزالي، رئيس الاتحاد العام لطلاب اليمن – جامعة تعز، أن الشراكة تؤسس لمرحلة تتكامل فيها الخبرة المتولدة في فضاء الاغتراب مع الحضور المحلي، بما يرفع كفاءة العمل النقابي، ويعزّز نطاق التأثير، ويكرّس ثقافة الإدارة القائمة على المؤشرات القابلة للقياس.

تمثل الاتفاقية قاعدة انطلاق لإعادة هيكلة شبكة العلاقات الطلابية اليمنية على أسس احترافية مستقرة، تتجاوز الظرفية، وتضع الطالب في مركز القرار والفعل التنموي.