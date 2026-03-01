الشركة اليمنية للغاز: قرارات صارمة لمعالجة الاختناقات التموينية وإغلاق المحطات غير المرخصة عاجل: مجلس التعاون الخليجي يحذّر: أي اعتداء جديد سيُواجَه برد جماعي وسوف يجر المنطقة إلى مسارات خطيرة بسبب التصعيد الإيراني تحذير لسفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن بتوخي الحذر ترامب يعلن عن ضربة قاسية أطاحت بقيادات إيرانية بارزة في إطار عملية الغضب الملحمي اتحاد طلاب اليمن في العراق يوقّع شراكة استراتيجية مع اتحاد جامعة تعز لإطلاق برامج تدريبية وثقافية ومبادرات أكاديمية مشتركة السعودية تستدعي سفير إيران والإمارات تغلق سفارتها في طهران وجهاء وأبناء سنحان وبني بهلول وبلاد الروس في مأرب يدعون إلى استغلال تهاوي إيران لدحر الحوثي الجبرني: مقتل خامنئي يضع الحوثي أمام فراغ استراتيجي ومرحلة معقدة في محور المقاومة بعد غياب أبرز قادتهم الناشط جلال الصلاحي يتهرّب من المثول أمام الشرطة والنيابة في السعودية بعد دعوى رفعتها ضده الدكتورة ألفت الدبعي بيان لنجل شاه إيران حول مقتل خامنئي ومستقبل البلاد.. ماذا قال؟
أعلنت الإمارات اليوم الأحد إغلاق سفارتها في طهران وسحب سفيرها وكافة أعضاء بعثتها وذلك على خلفية الاعتداءات الصاروخية الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي الدولة، وفق بيان لوزارة الخارجية.
بدرورها، قالت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، إنها استدعت السفير الإيراني لدى المملكة وذلك على خلفية الاعتداءات الإيرانية السافرة التي طالت المملكة وعدداً من الدول الشقيقة.
وأضافت الوزارة في بيان أن نائب وزير الخارجية وليد الخريجي، شدد خلال استدعاء السفير الإيراني على استياء وإدانة المملكة للاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول الخليج.
كما أكد رفض المملكة القاطع لانتهاك سيادة الدول بما يقوض أمن واستقرار المنطقة.
وأكد الخريجي أن السعودية ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.