السعودية تستدعي سفير إيران والإمارات تغلق سفارتها في طهران

الأحد 01 مارس - آذار 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

أعلنت الإمارات اليوم الأحد إغلاق سفارتها في طهران وسحب سفيرها وكافة أعضاء بعثتها ⁠وذلك على خلفية الاعتداءات الصاروخية الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي الدولة، وفق بيان لوزارة الخارجية.

بدرورها، قالت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، إنها استدعت السفير الإيراني لدى المملكة وذلك على خلفية الاعتداءات الإيرانية السافرة التي طالت المملكة وعدداً من الدول الشقيقة.

وأضافت الوزارة في بيان أن نائب وزير الخارجية وليد الخريجي، شدد خلال استدعاء السفير الإيراني على استياء وإدانة المملكة للاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول الخليج.

كما أكد رفض المملكة القاطع لانتهاك سيادة الدول بما يقوض أمن واستقرار المنطقة.

وأكد الخريجي أن السعودية ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.