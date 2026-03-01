وجهاء وأبناء سنحان وبني بهلول وبلاد الروس في مأرب يدعون إلى استغلال تهاوي إيران لدحر الحوثي

الأحد 01 مارس - آذار 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

دعا وجهاء وأبناء مديريات سنحان وبني بهلول وبلاد الروس القيادة السياسية والعسكرية الى استثمار المتغيرات الراهنة على الساحة، واستغلال تهاوي الداعم الرئيس لميليشيا الحوثي والمتمثل في النظام الإيراني، بما يعزز فرص استعادة الدولة وتسريع إنهاء الانقلاب.

وأكدوا في الأمسية الرمضانية التي أقيمت بمدينة مأرب تحت شعار "وحدة الصف طريقنا إلى النصر" على ضرورة توحيد الصفوف ورصّ الجبهة الداخلية وحشد الإمكانات في مختلف المسارات، باعتبار أن المرحلة تتطلب موقفاً موحداً وإرادة حاسمة لتحرير ما تبقى من الأراضي واستعادة مؤسسات الدولة.

واعتبر رئيس مقاومة سنحان وبني بهلول وبلاد الروس- الشيخ علي محسن البهلولي" أن المشروع الحوثي يمثل تهديداً مباشراً للهوية الوطنية والنظام الجمهوري، مشيداً بتضحيات أبناء المديريات الثلاث في مختلف الجبهات، وداعياً إلى مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق العسكري والسياسي والإعلامي لتحقيق هدف التحرير.

ودعا البهلولي إلى توحيد الصف ونبذ الخلافات والمناكفات وحشد كافة الطاقات العسكرية والسياسية والإعلامية، مع التشديد على أن معركة استعادة الدولة هي معركة وعي وإرادة ووحدة موقف قبل أن تكون مواجهة عسكرية، كما رفع البهلولي التهاني للقيادة السياسية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي وأعضاء المجلس، مثمناً جهود نائب رئيس المجلس محافظ مأرب سلطان بن علي العرادة.

وبارك علي البهلولي تشكيل الحكومة الجديدة، داعيها للاضطلاع بمسؤولياتها وفي مقدمتها صرف الرواتب بانتظام ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، وتحسين الخدمات وبسط الاستقرار، مع إعطاء الأولوية القصوى لملف الأسرى والجرحى وأسر الشهداء.

من جانبه، ألقى الشيخ عبدالله صعتر كلمة أشاد فيها بمواقف أبناء سنحان وبني بهلول وبلاد الروس التاريخية في مختلف الجبهات. وأكد صعتر أن هؤلاء الأبطال يذودون اليوم عن حياض الوطن في مواجهة "المشروع الطائفي الإيراني"، مستعرضاً حجم الدمار والخراب الذي ألحقته المليشيات الحوثية بالنسيج الاجتماعي اليمني ومقدرات الدولة.

وفي الأمسية ألقيت عدد من الكلمات أجمعت في مجملها على الإشادة بالتضحيات الجسام التي قدمها أبناء المديريات الثلاث في سبيل الدفاع عن الوطن والجمهورية ضد مليشيات الحوثي الإرهابية.